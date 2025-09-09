دبیر همایش ملی ریحانه النبی از برگزاری همزمان دو رویداد ملی علمی-فرهنگی در آذرماه سال جاری در شهرستان مُهر فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی، گفت: همزمان با ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، نهمین دوره همایش ملی ریحانه النبی و همچنین نخستین همایش ملی صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) در تاریخ چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز اسلامی فاطمیه شهر مهر در استان فارس برگزار خواهد شد.
مریدی با اشاره با انتشار فراخوان همایش ملی صحیفه سجادیه گفت: این همایش با محور دعا و بهبود سلامت روان، نقش دعا در تربیت اخلاقی فردی و اجتماعی، اخلاق کار و رفتار حرفهای در منظر صحیفه سجادیه، دعاهای مرتبط با عدالت اجتماعی، حقوق همنوع و عزت بشر، مدیریت منزل، تعاون و اخلاق کار در منظر دعاهای صحیفه سجادیه و سایر موضوعات مرتبط میباشد.
او بیان کرد: آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این همایش ۱۴ آذر ماه ١۴۰۴ به آدرس الکترونیکی reyhane.hamayesh@gmail.com است و شماره تماس ٠٩٠٣٨٨٢۶٨١٥ جهت پاسخگویی به سوالات علاقهمندان در نظر گرفته شده است.
دبیر نهمین همایش ملی ریحانه (س) همچنین به انتشار فراخوان نهمین جایزه ادبی ریحانه (س) اشاره کرد و گفت: دبیرخانه این همایش آثار را در دربخشهای اشعار کلاسیک (سنتى) و اشعارنو (نیمایى وسپید) تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ از طریق پست الکترونیکی reyhane.hamayesh@gmail.com یا شماره تماس و پیام رسان ٠٩٠٣٨٨٢٢٨١٥دریافت خواهد کرد.
مریدی اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلام شده، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در شب ولادت حضرت زهرا (س)، همایش ملی ریحانه النبی (ع) آغاز میشود و پس از آن نخستین همایش ملی صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) برگزار خواهد شد.
نهمین دوره جایزه ادبی ریحانه نیز در روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه و در سالروز ولادت حضرت زهرا (س) برگزار میشود.
مریدی در ادامه به دیگر برنامههای جانبی نهمین همایش ملی ریحانه اشاره کرد و افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته، جشنهای مردمی کوثر در شب و شامگاه ولادت حضرت زهرا (س) در شهرستان مهر برگزار میشود و شبهای شعر در شهرهای مختلف جنوب کشور، شیراز و تهران ادامه خواهد یافت.
دبیر نهمین همایش ملی ریحانه النبی (س) همچنین از برپایی چهارمین نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی، در حاشیه این همایش و رونمایی از پوستر «دومین دوره کتاب سال فاطمی» در آیین پایانی این همایش خبر داد.
مریدی تاکید کرد: در گذشته دو دوره همایش نهج البلاغه و دو دوره همایش قرآن و عترت و دو دوره رساله الحقوق در راستای برنامههای همایش ملی ریحانه النبی در دورههای گذشته برگزار شده بود که کلیه مقالات همایشها و اشعار ارسالی به این رویدادها، چاپ و رونمایی شده است.
شایان ذکر است مرکز اسلامی فاطمیه در شهر مهر استان فارس، پیشینهای درخشان در گرامیداشت حوزه دینی و فرهنگی و همچنین چاپ و نشر آثار شامل مجموعه اشعار و مقالات دارد.
این مرکز از سال ۱۳۹۴ تاکنون با همکاری دانشگاهها، موسسات و نهادهای علمی و فرهنگی، میزبان رویدادهای مهمی از جمله گرامیداشت نوابغ قرآنی، جایزه ادبی ریحانه، همایشهای ملی نهجالبلاغه، قرآن و عترت و رساله الحقوق امام سجاد (ع) در راستای برنامههای همایش ملی ریحانه النبی (س) بوده و امسال برای اولین بار، میزبان همایش ملی صحیفه سجادیه با نمایههای ملی و بینالمللی خواهد بود.