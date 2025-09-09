باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر دوربین مداربسته کشتی اصلی کاروان آزادی صمود از لحظه اصابت پهپاد اسرائیلی

کشتی اصلی ناوگان صمود برای کمک‌رسانی به غزه در نزدیکی سواحل تونس مورد حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر دوربین مداربسته از کاروان آزادی صمود که برای کمک رسانی به غزه  و شکستن محاصره غذایی به سمت این باریکه در حال حرکت بود، لحظه اصابت پهپاد صهیونیستی را نشان می دهد.

مطالب مرتبط
تصاویر دوربین مداربسته کشتی اصلی کاروان آزادی صمود از لحظه اصابت پهپاد اسرائیلی
young journalists club

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

تصاویر دوربین مداربسته کشتی اصلی کاروان آزادی صمود از لحظه اصابت پهپاد اسرائیلی
young journalists club

طرح‌های جنجالی اسرائیل برای غزه؛ از «شهر انسانی» تا «تله‌های مرگ» + فیلم

تصاویر دوربین مداربسته کشتی اصلی کاروان آزادی صمود از لحظه اصابت پهپاد اسرائیلی
young journalists club

احساس ناامنی صهیونیست‌ها در سفر‌های خارجی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم
۸۰۰

حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم
۷۱۷

حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم
۵۰۳

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم
۴۲۰

آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم
۳۳۹

چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
برزو ۴۳
۱۳:۴۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
باید همه مردم دنیا بفهمن که تنها راه مقاومت قاطعانه به سبک یمن و بستن مسیر های صادرات و واردات رژیم صهیونی در سر تا سر منطقه و بعد تر دنیاست به طوریکه اگر کشوری به ممنوعیت ارتباط تجاری با اسرائیل اعتنا نکرد خودش هم مورد تهدید و تحریم قرار بگیره به خصوص اگه کشور اسلامی باشه.
این اقدامات صلح طلبانه و بشر دوستانه و از این حرفها هیچ نتیجه ای نداره مگر اینکه مقاومت قلطعانه و مسلحانه همراهش باشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خیطی مالیات دارد بانک صادرات دارد .اتش گرفتن جلیزقه
۱۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
...شعر نگو. ...مالیاتی خودفروش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
غده سرطانی صهیونیست تروریستی
خواسته .انها را بترساند که از ادامه حرکت پیشمان شوند
پس تاثیر گذار هستند .حرکت کشتی ها
باید ادامه دهند .
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
باید جندین ارتش کشور های مستقل
این 70 کشتی را اسکورت کنند
تا جرات نکند .رزیم جعلی و تروریستی و نازی و اپارتاید صهیونیستی حمله کند
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۹:۲۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حرامزاده هستن این پست فطرت های نسناس
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه صهیونیست رو. خدا ریشه اش رو بکنه از روی زمین
۱
۱۰
پاسخ دادن