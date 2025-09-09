تصاویر دوربین مداربسته کشتی اصلی کاروان آزادی صمود از لحظه اصابت پهپاد اسرائیلی

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0635\u0645\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0645\u06a9 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u063a\u0632\u0647\u00a0 \u0648 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0646 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0648\u062f\u060c \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\n
این اقدامات صلح طلبانه و بشر دوستانه و از این حرفها هیچ نتیجه ای نداره مگر اینکه مقاومت قلطعانه و مسلحانه همراهش باشه
خواسته .انها را بترساند که از ادامه حرکت پیشمان شوند
پس تاثیر گذار هستند .حرکت کشتی ها
باید ادامه دهند .
این 70 کشتی را اسکورت کنند
تا جرات نکند .رزیم جعلی و تروریستی و نازی و اپارتاید صهیونیستی حمله کند