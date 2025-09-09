شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مانور اسکان اضطراری در بوستان شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور اسکان اضطراری ۲۰۰ نفری در پارک شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی با حضور و مشارکت تمامی اعضای ستاد بحران و ادارات خدمات رسان برگزار شد. در این مراسم عبدالهی رییس ستاد بحران و فرماندار محترم شهرستان هریس و هیات همراه از روند اجرای مانور فرضی اسکان اضطراری درپارک شهرهریس بازدید کردند. این مانور با هدف افزایش مهارت و آمادگی نجاتگران و اعضای ستاد بحران درمواقع اضطراری برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

 

