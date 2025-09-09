مسئول باشگاه مقاومت سپاه الغدیر استان یزد گفت: با راه‌اندازی سایت‌های ورزش صبحگاهی در پارک‌ها و بوستان‌های مختلف سطح شهر، شور و نشاط تازه‌ای به فضای شهر بخشیده است. 

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - ابولفضل پارسائیان مسئول باشگاه مقاومت سپاه الغدیر استان یزد گفت: در حرکتی نوین و امیدبخش برای ترویج سبک زندگی سالم باشگاه مقاومت یزد با همکاری هیئت ورزش‌های همگانی با راه‌اندازی سایت‌های ورزش صبحگاهی در پارک‌ها و بوستان‌های مختلف سطح شهر، شور و نشاط تازه‌ای به فضای شهری بخشیده است. 

وی ادامه داد: ورزش صبحگاهی با استقبال چشمگیر شهروندان مواجه شده و صبح‌های یزد را با ضرباهنگ ورزش و تحرک زنده کرده است، تصاویر مردمی که در کنار هم و زیر آسمان آبی شهر به ورزش می‌پردازند، حال و هوایی تازه به زندگی روزمره بخشیده و نوید جامعه‌ای سالم‌تر را می‌دهد.

پارسائیان افزود: هدف اصلی این اقدام، ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی است؛ اقدامی که با تجهیز فضا‌های مناسب در نقاط مختلف شهر، ورزش را از سالن‌ها به دل طبیعت آورده و آن را در دسترس همگان قرار داده است.

صحت‌مند رئیس اداره ورزش‌های همگانی یزد نیز در این نشست گفت: با اجرای این طرح، حالا هر صبح در یزد فرصتی برای شروعی پرانرژی و کنار هم بودن فراهم شده است.
معرفی رشته‌های جدید ورزشی، ورزش و نقش مهم آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، توجه ویژه به توسعه ورزش بانوان از موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

برچسب ها: ترویج سبک زندگی سالم ، ورزش صبحگاهی ، هیئت ورزش های همگانی یزد
