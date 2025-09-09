هواداران تیم ملی ایتالیا در حاشیه مسابقه این تیم برابر رژیم صهیونیستی به حمایت از مردم فلسطین پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی ایتالیا دوشنبه شب در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا در مجارستان برابر رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. این دیدار با صحنه‌ای جالب آغاز شد؛ هواداران ایتالیا در لحظه پخش سرود رژیم صهیونیستی پشت به زمین کردند. علاوه بر این، آنها با در دست گرفتن پلاکارد‌هایی که روزی آن «Stop» نوشته شده بود، پیام اعتراضی خود را منتقل کردند.

این حرکت تکرار رفتاری است که هواداران ایتالیا در دیدار دو تیم در سپتامبر سال گذشته در لیگ ملت‌های اروپا نیز نشان داده بودند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که پیش از بازی نیز درخواست‌هایی برای تعلیق فوتبال رژیم صهیونیستی و جلوگیری از حضور تیم ملی و باشگاه‌های این کشور در رقابت‌های اروپایی به دلیل جنگ غزه مطرح شده بود.

جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی ایتالیا، نیز پیش از مسابقه در نشست خبری گفت: «من مردی صلح‌طلب هستم، ناراحت‌کننده است که می‌بینیم غیرنظامیان و کودکان درگیر چنین شرایطی هستند. ما تنها بدشانس بودیم که این تیم در گروه ما قرار گرفته و کار زیادی از دستمان برنمی‌آید. دیدن این اتفاقات دردناک است، این تمام چیزی است که می‌توانم بگویم.»

