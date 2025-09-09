باشگاه خبرنگاران جوان _ مجیب‌الرحمان دهانی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از فعالان بخش خصوصی، بیان کرد: امنیت و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران تکلیف دولت و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه کشاورزی و دامپروری می‌تواند موتور محرک اشتغال و توسعه محلی باشد و دولت وظیفه دارد شرایط لازم برای تداوم آن را فراهم کند.

دهانی با اشاره به اینکه مهرستان از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی برخوردار است، گفت: مشکل سوخت به‌عنوان یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاران با همکاری دستگاه‌های مسوول به‌صورت ویژه دنبال می‌شود تا طرح‌های در دست اجرا بدون وقفه ادامه یابند.

فرماندار مهرستان بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: راه توسعه، وحدت و وفاق ملی است؛ وقتی دولت و مردم در کنار هم باشند، هیچ مانعی در مسیر تولید و اشتغال پایدار باقی نمی‌ماند.

منبع فرمانداری مهرستان