باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار علیرضا دلیری گفت : در پی وقوع قتل یک شهروند ۳۰ ساله با سلاح سرد، در سال گذشته در شهرستان خاش، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. 

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد عامل این جنایت پس از ارتکاب جرم به مکان نامعلومی متواری که با اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه وی شناسایی و بلافاصله تیمی مجرب از ماموران پلیس شهرستان "نیمروز" وی را دستگیر کردند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد.قاتل ۲۰ ساله در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرم قتل اعتراف و انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت اختلاف شخصی با مقتول عنوان کرد پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی گردید. 

