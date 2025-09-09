باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیرضا دلیری گفت : در پی وقوع قتل یک شهروند ۳۰ ساله با سلاح سرد، در سال گذشته در شهرستان خاش، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد عامل این جنایت پس از ارتکاب جرم به مکان نامعلومی متواری که با اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه وی شناسایی و بلافاصله تیمی مجرب از ماموران پلیس شهرستان "نیمروز" وی را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد.قاتل ۲۰ ساله در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرم قتل اعتراف و انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت اختلاف شخصی با مقتول عنوان کرد پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی گردید.

منبع فراجا