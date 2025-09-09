باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نمایش بزرگترین فرش تصویری تاریخی ایران و جهان در بیرجند + فیلم

بزرگترین فرش تصویری، تاریخی ایران و جهان در بیرجند رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگترین فرش تصویری، تاریخی ایران و جهان دارای نقوشی همانند ساختمان ها، گیاهان و تصویر سربازان و رژه نظامی است که صد سال پیش به دست هنرمندان این خطه طراحی و بافته شد.

 

مطالب مرتبط
نمایش بزرگترین فرش تصویری تاریخی ایران و جهان در بیرجند + فیلم
young journalists club

نمایشگاه عکس سی‌رج افتتاح شد + فیلم

نمایش بزرگترین فرش تصویری تاریخی ایران و جهان در بیرجند + فیلم
young journalists club

تولید موفق نخستین موزائیک‌فرش با بتن قلیا + فیلم

نمایش بزرگترین فرش تصویری تاریخی ایران و جهان در بیرجند + فیلم
young journalists club

فرش ایران در بازار چین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
صهیونیست‌ها زیر ضربات کاری مقاومت + فیلم
۱۰۹۰

صهیونیست‌ها زیر ضربات کاری مقاومت + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
وزیر کشور: ۲۰ فرماندار و ۴۳ بخشدار خانم در کشور منصوب شده‌اند + فیلم
۹۹۴

وزیر کشور: ۲۰ فرماندار و ۴۳ بخشدار خانم در کشور منصوب شده‌اند + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۴
حمایت از فلسطین انگلیسی‌ها را راهی زندان می‌کند + فیلم
۶۹۲

حمایت از فلسطین انگلیسی‌ها را راهی زندان می‌کند + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تصاویر دوربین مداربسته کشتی اصلی کاروان آزادی صمود از لحظه اصابت پهپاد اسرائیلی
۱۳۸

تصاویر دوربین مداربسته کشتی اصلی کاروان آزادی صمود از لحظه اصابت پهپاد اسرائیلی

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۴
ماده ساخت سکونتگاه در مریخ کشف شد + فیلم
۱۲۷

ماده ساخت سکونتگاه در مریخ کشف شد + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.