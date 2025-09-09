باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک فوقسنگین در محور چالوس خبر داد و گفت: تردد خودروها از مرزنآباد به سمت تهران از صبح امروز ممنوع و مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس نیز بهطور یکطرفه مدیریت میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به حجم بالای سفرهای آخر هفته و آغاز موج مسافرتهای پایانی تابستان، از ترافیک فوقسنگین در محورهای شمالی بهویژه جاده چالوس خبر داد.
وی اعلام کرد: از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (۱۸ شهریورماه) تردد انواع وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع شده و از ساعت ۱۰:۳۰ نیز مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس بهصورت یکطرفه خواهد بود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در حال حاضر تمامی خروجیهای تهران پرحجم و پرترافیک هستند و علاوه بر محور چالوس، محورهای هراز، فیروزکوه، قزوین–رشت، رودبار و منجیل نیز شاهد بار ترافیکی بسیار سنگین میباشند.
سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر خاطرنشان کرد: از مسافرانی که قصد عزیمت به شهرهای شمالی کشور را دارند درخواست میشود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جادهها مطلع شده و با برنامهریزی مناسب از گرفتار شدن در ترافیکهای طولانی پرهیز کنند.