باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسئولان آمریکایی و اروپایی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بحث و گفت‌و‌گو درباره فشار‌های اقتصادی بر روسیه، از جمله تحریم‌های جدید و عوارض گمرکی بر نفت روسیه، گرد هم آمدند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری «آسوشیتد پرس» گفت که مسئولان آمریکایی و اروپایی عصر دوشنبه در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بررسی اشکال مختلف فشار اقتصادی بر روسیه، از جمله تحریم‌های جدید و عوارض گمرکی بر خرید نفت روسیه، جلسه‌ای برگزار کردند.

این منبع، که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد جزئیات جلسه صحبت کرد، افزود که مسئولان آمریکایی به همتایان اروپایی خود ادعا کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آماده است تا اقدامات بزرگی برای پایان دادن به جنگ انجام دهد، اما انتظار دارد که شرکای اروپایی در هر اقدامی که صورت می‌گیرد، همکاری کامل داشته باشند.

این جلسه که کمتر از دو ساعت به طول انجامید، بر اقدامات مربوط به عوارض گمرکی، نیاز به اقدام جمعی در مورد تحریم‌ها، و نحوه مدیریت دارایی‌های حاکمیتی روسیه که عمدتا در اروپا مسدود شده‌اند، در کنار مسائل دیگر تمرکز داشت.

در این جلسه، مسئولانی از وزارت خزانه‌داری، از جمله وزیر اسکات بسنت، همچنین نمایندگانی از کاخ سفید، وزارت امور خارجه و نماینده تجاری آمریکا شرکت داشتند. تیم اروپایی نیز شامل کارشناسان انرژی، تحریم‌ها، خدمات مالی و تجارت بود.

قرار است مسئولان بار دیگر امروز، سه‌شنبه، با یکدیگر دیدار کنند. این دیدار در زمانی صورت می‌گیرد که ترامپ در تلاش است تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را متقاعد کند که برای انجام مذاکرات مستقیم با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با هدف پایان دادن به جنگی که سه سال و نیم به طول انجامیده، بر سر میز مذاکره بنشیند.

ترامپ ماه گذشته در آلاسکا با رئیس جمهور روسیه اجلاس داشت. این دیدار همچنین پس از انقضای مهلت نهایی که ترامپ در ماه اوت برای پایان دادن به تهاجم روسیه تعیین کرده بود، برگزار می‌شود.

ترامپ روز یکشنبه گفت که انتظار دارد در چند روز آینده با پوتین صحبت کند و اعتراف کرد که حل این درگیری دشوارتر از آن چیزی بوده که انتظار داشته است. ترامپ به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم به یک راه‌حل خواهیم رسید. من اطمینان دارم که این کار را انجام خواهیم داد.»

