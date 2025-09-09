گام بلند استان یزد در حمایت از ۲۶۱ واحد تولیدی/ یزد در مسیر رفع موانع تولید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد گفت:با عملیاتی شدن بیش از ۹۰ درصد از ۳۰۲ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پنج‌ماهه نخست امسال ، استان یزد گام بلندی در حمایت از ۲۶۱ واحد تولیدی و صنعتی خود برداشته است؛ دستاوردی که در ۲۹ جلسه کارشناسی و تخصصی محقق شده و نویدبخش بهبود چشمگیر فضای کسب‌وکار در این استان مرکزی ایران است.

وی اظهار کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در یزد با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی، از ابتدای امسال تاکنون ۱ جلسه کارشناسی و ۲۸ جلسه کمیته تخصصی برگزار شده که در این جلسات بیش از ۳۰۰ مصوبه برای ۲۶۱ پرونده مطرح شده است.

علمدار یزدی اضافه کرد: این تعداد مصوبه بیش از ۱۰۸ مصوبه آن مربوط به بانک‌ها، ۹ مصوبه مربوط به تامین اجتماعی و ۲۴ مصوبه مربوط به مباحث مالیاتی بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با بیان اینکه مصوبات این کارگروه برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، گفت: در صورتی که دستگاه مربوطه از اجرای مصوبه بدون دلیل قانونی امتناع کند، باید پاسخگو باشد.

علمدار یزدی ادامه داد: در این جلسه که با حضور مدیران واحدها، اعضای کارگروه بخش خصوصی و افراد مرتبط با پرونده‌ها برگزار شد، ۸ پرونده کمیته تخصصی بررسی و بیشتر این مصوبات در کمیته مورد تصویب قرار گرفت.

معاون استاندار یزد با اشاره به آسیب‌پذیری صنایع کوچک در برابر بحران‌های اقتصادی، افزود: بیش از ۸۵ درصد واحد‌های تولیدی استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که به شدت نسبت به نوسانات اقتصادی، نرخ ارز و هزینه‌های تولید حساس هستند؛ لذا وظیفه ما حمایت جدی و فوری از این واحدهاست تا از تعطیلی احتمالی آنها جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان انتظار داریم درخواست‌ها و مشکلات خود را از طریق سامانه‌های مرتبط یا ادارات صمت شهرستان‌ها اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن در جلسات مطرح و پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد یادآور شد: جلسات کارگروه اصلی تسهیل و رفع موانع تولید استان به صورت مداوم دوهفته یکبار برگزار خواهد شد تا روند تسهیل امور اقتصادی و رفع موانع تولید با سرعت بیشتری پیش برود.