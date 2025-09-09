معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق خیابان آزادی بعد از استاد معین تا خیابان بهبودی، بزرگراه شهید همت از بوستان پردیسان تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از نوبهار تا بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه صدر از بلوار کاوه تا بعد از شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

برچسب ها: ترافیک تهران ، راهور
تبادل نظر
