باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تقدیر از وحید ابوالحسنی پیشکسوت و گزارشگر مسابقات بسکتبال با حضور سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و مدیران شبکه ورزش ۱۷ شهریور در شبکه ورزش برگزار شد.
در این نشست صمیمانه در ابتدا سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش با اشاره به نگاه مخاطب در جریان گزارش بازیها و مسابقات گفت: مهمترین عاملی که در قالب رویدادهای ورزشی برای مخاطب جذاب است؛ کسی است که آن رویداد را روایت میکند و روایتی که گزارشگر بیان میکند از جریان بازیها، چه بسا از آن صحنه ورزشی ماندگارتر میشود.
مدیر شبکه ورزش در ادامه با اشاره به پرچمداری وحید ابوالحسنی در گزارشگری بسکتبال در شبکه ورزش گفت: به جد میتوانم بگویم کمتر گزارشگری داریم که هم حواسش به مسائل فنی بازی باشد و هم اینکه با روحیات تک تک بازیکنان آشنا باشد و این مرد کسی نیست جز وحید ابوالحسنی که سالیان سال در این عرصه تلاش فراوان کردهاند و علاوه بر همه این خصلتهای ماندگار، همیشه برای پیروزی تیم ملی بسکتبال توسل به ائمه معصوم را در گزارش هایش داشته است.
در این مراسم داوری رئیس فدراسیون بسکتبال با تشکر از دست اندرکاران شبکه ورزش به خاطر تدارک چنین مراسمی، و با اشاره به حمایت همه جانبه شبکه ورزش از رشته بسکتبال و پوشش زنده لیگ بسکتبال گفت: میتوانم بگویم این شبکه یکی از پربینندهترین شبکههای صدا و سیماست.
رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه افزود: امثال وحید ابوالحسنی گنجینه گرانبهایی هستند که در دهههای اخیر و برهههای زمانی مختلف (دفاع مقدس دوازده روزه و حوادث مختلف کشور و...) در راستای رشد و تعالی بسکتبال قدم برداشتهاند.
در ادامه این نشست، حاضران با شنیدن صحبتهای وحید ابوالحسنی گزارشگر محبوب بسکتبال که با صداقت و تعهد عمر خود را در این رشته سپری کرده است؛ بسیار خرسند شدند.
در پایان این نشست صمیمی مدیر شبکه ورزش با اهدا لوح تقدیر و عکسی ماندگار از وحید ابوالحسنی، از ایشان تقدیر و قدردانی کرد.