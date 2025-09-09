سرمربی پرتغالی پس از اختلاف با مالک باشگاه ناتینگهام فارست هدایت تیم انگلیسی را ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از گذشت تنها سه هفته از شروع فصل ۲۶-۲۰۲۵، نونو اسپیریتو سانتو از هدایت ناتینگهام فارست برکنار شد.  

با وجود موفقیت تاریخی در راهیابی به لیگ اروپا پس از ۳۰ سال، فصل جدید برای نونو خارج از مستطیل سبز چندان خوشایند نبود. او از کمبود فعالیت در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی گلایه داشت و اذعان کرد که روابطش با ماریناکیس نسبت به فصل گذشته تیره‌تر شده است. تنش‌ها از تساوی خانگی ۲-۲ مقابل لسترسیتی در فصل ۲۰۲۴/۲۵ آغاز شد، زمانی که تیم برای صعود به لیگ قهرمانان اروپا رقابت می‌کرد. در آن بازی، ماریناکیس به زمین آمد و از سرمربی خود توضیح خواست.  

پیش از آخرین دیدار تیم، شکست سنگین خانگی ۰-۳ مقابل وستهم، نونو اعلام کرده بود که در تعطیلات بازی‌های ملی با ماریناکیس مذاکره خواهد کرد تا درباره آینده تصمیم‌گیری کنند. در آن زمان، ادامه همکاری یا جدایی هر دو محتمل بود، اما در نهایت جدایی رقم خورد.  

در نهایت همکاری نونو اسپیریتو سانتو و ناتینگهام فارست به پایان رسیده است. کار سرمربی ۵۱ ساله‌ی پرتغالی در این باشگاه انگلیسی به پایان رسیده و گفتنی است این قطع همکاری تصمیم خود سرمربی نبوده است. نونو پس از نزدیک به دو سال حضور روی نیمکت فارست از جمع آنها جدا خواهد شد.

ناتینگهام فارست در بخش قابل توجهی از فصل گذشته در بین چهار تیم برتر جدول قرار داشت، اما فصل را با ۶۵ امتیاز در رده‌ی هفتم تمام کرد و با توجه به مشکلات مالکیتی کریستال پالاس، سهمیه لیگ اروپا را به‌دست آورد. نونو در ۷۳ مسابقه‌ای که هدایت ناتینگهام فارست را بر عهده داشت، آمار ۳۲ پیروزی، ۱۶ تساوی و ۲۶ شکست را به ثبت رساند.

