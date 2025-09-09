دادستان یزد در بازدید از گمرک یزد تعداد قابل‌توجهی از ماشین‌آلات و ژنراتور‌های تولید برق واحد‌های تولیدی به منظور رفع انسداد و کمک به چرخه اقتصادی کشور، ترخیص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حسن پور دادستان یزد در بازدید از انبار‌های گمرک استان و پس از بازدید و ارزیابی کالا‌های موجود در انبارها، به صراحت از صدور مجوز واردات دستگاه‌های مستهلک و فرسوده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت انتقاد و از مسئولان ذی‌ربط خواست تا از ثبت‌سفارش و واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به دلیل مصرف انرژی بالا و آلایندگی شدید، جلوگیری و در برنامه میان‌مدت شرکت‌های دانش‌بنیان باحمایت دستگاه‌های متولی تشویق به ساخت دستگاه‌های مشابه و از حیث تکنولوژی پیشرفته‌تر شوند.

وی افزود: حمایت از سرمایه‌گذار و همزمان راهبری دانش بنیان‌ها و ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند استان یزد را از استان صرفا کارگری به استانی پیشرو در حوزه خلاقیت، ایده و تولید زیرساخت‌های صنعتی، تبدیلی و نقطه‌زن تبدیل کند.

در جریان این بازدید، با دستور مستقیم و ویژه دادستان به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، تعداد قابل‌توجهی از ماشین‌آلات و ژنراتور‌های تولید برق واحد‌های تولیدی که معادل ۱۹۰۰۰ تن کالا به ارزش سیصد میلیارد بود، به منظور رفع انسداد و کمک به چرخه اقتصادی کشور، ترخیص شد.

این اقدام قضایی و نظارتی گام مؤثری در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار، رونق تولید داخلی و عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان یزد محسوب می‌شود.

این بازدید با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و جمعی از مسئولان اقتصادی و نظارتی استان، با هدف بررسی موانع ترخیص کالا و تسهیل اموراقتصادی صورت پذیرفت.

