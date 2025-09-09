اوکراین با کمبود دفاع هوایی مواجه است در حالی که پنتاگون ارسال تسلیحات را کاهش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مسکو در جریان تلاشهای ترامپ برای میانجیگری یک توافق صلح، حملات هوایی خود را تشدید کرده و بر ذخایر کییف فشار وارد کرده است.
کییف در معرض خطر کمبود تسلیحات دفاع هوایی قرار دارد پس از آنکه بازبینی وزارت دفاع آمریکا در کمکهای نظامی منجر به کاهش سرعت تحویلها شده، درست در زمانی که مسکو حملات هوایی خود را تشدید کرده است.
فشار بر ذخایر پس از ماهها ارسال نامنظم و کمتر از حد انتظار تسلیحات از زمان دستورالعمل پنتاگون در ژوئن، حادتر شده است. مقامات و تحلیلگران هشدار دادند که اگر مسکو به افزایش حملات خود ادامه دهد یا حتی همین میزان فعلی حملات موشکی و پهپادی را حفظ کند، واحدهای دفاع هوایی اوکراین با کمبود مواجه خواهند شد.
یک منبع آشنا با تحویلهای تسلیحات دفاع هوایی آمریکا به اوکراین گفت: «مسئله زمان است برای وقتی که مهمات تمام شود.»
این کاهش سرعت به ویژه نگرانکننده بوده، زیرا سایر موشکهای تهیه شده مستقیم از تولیدکنندگان تحت یک برنامه جداگانه، ابتکار امنیتی اوکراین، به صورت دستهای تولید میشوند و فاصله بین تحویلها را ایجاد میکنند.
کشورهای اتحادیه اروپا نیز اخیراً موافقت کردهاند سیستمهای دفاع هوایی و مهمات را از ذخایر خود ارسال و سایرین را از آمریکا خریداری کنند تا بتوانند به اوکراین کمک کنند، اما این تحویلها تنها تا حدی آغاز شده است.
نیروهای روسیه روز یکشنبه بزرگترین حمله هوایی جمعی خود را آغاز کردند و ۸۰۵ پهپاد انتحاری و پهپاد فریبنده و ۱۳ موشک کروز و بالیستیک شلیک کردند که چهار نفر کشته شدند.
این امواج حملات موشکی و پهپادی در حالی صورت گرفته که نیروهای روسی در عرصه زمینی به سمت شهرهای دارای اهمیت راهبردی در شرق اوکراین پیشروی میکنند.
در حالی که اوکراین مدتها در مورد تأمین ذخایر دفاع هوایی خود هشدار داده بود، از جمله در دوران دولت جو بایدن، تشدید حملات مسکو این نگرانیها را حادتر کرده است. کاهش سرعت تحویل تسلیحات توسط آمریکا پس از یادداشتی در اوایل ژوئن توسط البریج کولبی، مقام ارشد سیاستی پنتاگون، برای پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، صورت گرفت.
کولبی که گفته است میخواهد ارتش آمریکا را بر مقابله با تهدید فزاینده چین متمرکز کند، در این یادداشت استدلال کرد که درخواستهای اوکراین برای تسلیحات آمریکایی میتواند ذخایر پنتاگون را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
یک مقام کاخ سفید گفت: «این گزارش که ما اوکراین را از مهمات حیاتی دفاع هوایی محروم میکنیم آشکارا نادرست است، و وزارت جنگ به طور بسیار دقیقی در حال کار برای پشتیبانی از نیازهای اوکراین، از جمله در مورد دفاع هوایی است.»
این مقام افزود که رئیسجمهور دونالد ترامپ میخواهد «کشتار را متوقف کند» و به آمریکا دستور داده است «تسلیحات را به متحدان ناتو بفروشد که میتوانند جایگزین آنچه کشورهای اروپایی به اوکراین میفرستند شوند.»
«با این حال، کشورهای اروپایی نیز باید قدم پیش بگذارند، از جمله با پایان دادن به خرید نفت روسیه و اعمال فشار اقتصادی بر کشورهایی که جنگ را تأمین مالی میکنند.
با گسترش حملات هوایی روسیه بر تاسیسات انرژی در آستانه ماههای سردتر پاییز و زمستان برای تضعیف اوکراین و تحت فشار قرار دادن مزیت خود در میدان نبرد، کییف منتظر چالشهای دفاعی بزرگتری است.
منبع: فایننشال تایمز