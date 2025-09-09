باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وزیر کار: احتمال اشتباه در حذف یارانه بگیران، بسیار بعید است + فیلم

وزیر رفاه احتمال اشتباه دولت در حذف یارانه سه دهک ثروتمند را بسیار بعید دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه تنها ۴.۸ درصد حذف شدگان از یارانه نقدی اعتراض کرده‌اند، گفت: احتمال اشتباه در حذف یارانه بگیران، بسیار بعید است.

 

 
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
من یک کارمندم، زدن دهک 9 یک خونه دارم 20سال ساخت یک خودرو لیفان 620مدل 93، چرا دهک 9 شدم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چون شما مصمم به حذف تمام دهکهای یارانه بگیر هستید احتمال اشتباه نمیدهید .راستی چرا سهام عدالت ۱میلیون تومانی که در دولت حسن روحانی بدون اجازه به نصف تقلیل دادند چی شد کسی گفت چرا وپیگیر عدالت نیستید ؟!!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ثروت و منابع کشور برای مردم است شما حق ندارید تفکیک کنید حق الناس گردنتان است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
من پسرم دانشجو هست بیکار هست زده ماهی ۱۸ میلیون تومن درامد داره !!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
یارانه حق تمام مردم ایران است آنهم به نرخ تورم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
موقعیکه یارانه کالا ها را حذف کردند با شعار مردم را فریب میدادند که یارانه نقدی به همه مردم ایران تعلق میگیرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
این اتیغه رو بندازید بیرون.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
عتیقه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
یارانه باید به کالا ها داده شود یارانه نقدی فقط تورم شدید داشت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دست یارانه منه نزنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خدا نشناس الهی آنقدر حق الناس گردن بگیری نتوانی جواب مردم را بدهی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حیف از پست وزیری که به شما دادند .
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۱:۱۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بنده تازه ازدواج کردم فقط یه ماشین دارم جزو دهک ۷ هستم بعد یارانه مردادماه خودم و خانومم واریز نشده میگن یارانتون برای اون ماه واریز نخواهد شد از شهریور واریز میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۰۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چی بگیم اسم ننه بزرگ پدر مون رو میدونین در امد رو نمیدونین
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
راست می گه ! شما که همه چی رو می دونید پس چطوری حساب می کنید؟ اصلا درآمدهای یه عده ای فرا تر از این دهک هاست ما برای یک وام ۱۰ میلیونی باید خودمونو بکشیم اما یه عده وام میلیارد بلاعوض و یا اقساط ۹۹ ساله می گیرن اونا کجان دهک بندی هستن؟ اونا که۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
گمون نکنم اقای وزیر .خیلیسخته تشخیص پولدار و فقیر واقعی
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
استاد برای ما با مثلا ۲ میلیارد سرمایه زدن دهک ۹ چطوری ممکنه ؟ پس رئیس بانک مرکزی که سکه هدیه می ده دهک چنده؟ اون برادر که واسه تفریح پرمشقت و سخت می ره قطب جنوب چنده ؟ فکر کنم شما سیاستمدارا دهک هوایی هستین
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
هر مغازه ای می روم یا دستگاه پوز صنایع دستی مادربزرگش رو گذاشته اونجا یا دستگاه پوز خیریه محل را.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
لطفا تجدید نظر کنید آرزو به دل مانده ایم ماهی یکبار هم شده گوشت قرمز بخوریم جناب
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شما واقعا وزیر هستید؟ از پارسال تا امسال نصف مردم به خاک سیاه نشسته اند البته به جز شما و دوستان که قطب جنوب بودن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حساب کارتخوان مغازه بنده رو با حساب شخصی قاطی کردن و میگن درآمد من از ۷۰٪ جمعیت کشور بالاتره و یارانه قطع کردن، حالا جالبه که برای همین حساب مغازه چند روز پیش مالیات مقطوع صادر کردند ، یعنی میدونن که این حساب تجاری است ولی باز هم به حساب شخصی محاسبه می کنند در قضیه یارانه، آخه این عدالته ؟!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چطور بگیم این مرد بدرد این پست مهم نمی خورد عرضه این کار را ندارد مجلس بلید هرچه سریعتر ایشان را استیضاح کند آدم بخیل بدرد مردم نمی خورد .
از زمان انتخاب ایشان فقط بدنبال حذف یارانه مردم وبا اطلاعات غط یارانه خیلی ها را حذف کرده.
۰
۴
پاسخ دادن