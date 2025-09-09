وزیر کار: احتمال اشتباه در حذف یارانه بگیران، بسیار بعید است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062a\u0639\u0627\u0648\u0646\u060c\u200c \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u0631\u0641\u0627\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc\u00a0\u00a0\u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u06f4.\u06f8 \u062f\u0631\u0635\u062f \u062d\u0630\u0641 \u0634\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0642\u062f\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0630\u0641 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0639\u06cc\u062f \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0
از زمان انتخاب ایشان فقط بدنبال حذف یارانه مردم وبا اطلاعات غط یارانه خیلی ها را حذف کرده.