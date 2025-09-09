باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مثالی از محیط ایزوله و طبیعی برای رشد فرزند + فیلم

مشاور تربیت و تعلیم در خصوص رشد و تربیت فرزندان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زینلی، مشاور تعلیم و تربیت با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد رشد و تربیت فرزندان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

با رشد دخترمان، در کنار او و با او تغییر کنیم

مثالی از محیط ایزوله و طبیعی برای رشد فرزند + فیلم
young journalists club

۷ نکته برای مادرانی که خسته شده اند و به استراحت نیاز دارند

مثالی از محیط ایزوله و طبیعی برای رشد فرزند + فیلم
young journalists club

چگونه مسئولیت پذیری را در کودکان افزایش دهیم؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم
۸۰۰

حرم ۶۰ هزارمتری امام رضا (ع) این‌گونه خنک و مطبوع می‌شود + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم
۷۱۷

حمله مجدد اسرائیل به کاروان دریایی کمک‌رسانی برای غزه + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم
۵۰۳

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم
۴۲۰

آوارگان، بی‌پناه در مرکز غزه؛ بمباران آخرین پناهگاه‌ها + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم
۳۳۹

چالش ربات انسان‌نما با بازیکنان پینگ‌پنگ + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.