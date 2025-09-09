باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر گفت: صدور اجازه حرکت شناورهای مشمول آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در سفرهای اول و تشویقی حداکثر تا یکم مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
ابوذر خدری روز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این تصمیم بر اساس مکاتبه مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و همچنین اعلام معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است.
خدری ادامه داد: صدور اجازه حرکت برای سفر دوم شناورهای مشمول نیز از تاریخ یکم مهرماه آغاز خواهد شد که این موضوع با هدف ساماندهی بهتر ترددهای دریایی و تسهیل تجارت قانونی مرزی انجام میشود.
وی یادآور شد: زمان نهایی ترخیص کالا برای سفر اول و تشویقی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
منبع: ایرنا