باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر گفت: صدور اجازه حرکت شناورهای مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در سفرهای اول و تشویقی حداکثر تا یکم مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

ابوذر خدری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این تصمیم بر اساس مکاتبه مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و همچنین اعلام معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است.

خدری ادامه داد: صدور اجازه حرکت برای سفر دوم شناورهای مشمول نیز از تاریخ یکم مهرماه آغاز خواهد شد که این موضوع با هدف ساماندهی بهتر ترددهای دریایی و تسهیل تجارت قانونی مرزی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: زمان نهایی ترخیص کالا برای سفر اول و تشویقی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

منبع: ایرنا