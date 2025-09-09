رئیس پلیس راه تهران بزرگ از ترافیک پر حجم در خروجی آزادراه تهران شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی گفت: در حال حاضر در خروجی آزادراه تهران - شمال ترافیک سنگین را شاهد هستیم.

وی افزود: با توجه به بار ترافیکی سنگین این آزاد راه، از مسافران می‌خواهیم سفر خود را به ساعات دیگر موکول کنند و یا از سایر محورهای شمالی مثل هراز و فیروز کوه تردد کنند.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ ادامه داد: همچنین آزاد راه تهران- شمال از ساعت ۰۹۰۰صبح امروز از سمت مرزن آباد مسدود و این محور از تهران به سمت چالوس یکطرفه خواهد شد.

