باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با تشریح ویژه‌برنامه‌های فرهنگی شهرداری به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و سالروز ولادت حضرت پیامبر اکرم (ص) اظهارکرد: میلاد پیامبر اسلام (ص)، یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی مسلمانان است که نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان اسلام جشن گرفته می‌شود. این عید بزرگ محور اصلی برای اتحاد مسلمانان در سراسر دنیا و بهانه‌ای برای وحدت مذاهب اسلامی است و از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارد. شهر تهران نیز به عنوان پایتخت ایران و یکی از مهم‌ترین شهر‌های مسلمانان جهان به استقبال این مناسبت مهم خواهد رفت؛ به ویژه آنکه این جشن بزرگ، فرصتی مغتنم برای تقویت همدلی و اتحاد بین گروه‌های مختلف مردمی است.

زیبایی‌نژاد ضمن تشریح برنامه‌های اصلی هفته وحدت شهرداری تهران گفت: ویژه‌برنامه‌های شهرداری تهران در هفته وحدت با شعار «پیامبر مهربانی» طراحی شده و برگزار می‌شود. جشن «پیامبر مهربانی» یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های ولادت پیامبر اسلام است که همزمان با روز ولادت حضرت محمد (ص)، روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه، از میدان ولیعصر تا میدان هفت‌تیر برای چهارمین سال پیاپی برگزار می‌شود.

او در بیان پیشینه برگزاری جشن میلاد پیامبر اسلام در پایتخت افزود: جشن میلاد پیامبر در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار و با حضور مداحان برجسته کشور به همراه برپایی موکب‌ها و برنامه‌های فرهنگی برگزار شد. در سال ۱۴۰۲، جشن میلاد پیامبر اسلام در محور میدان ولیعصر تا میدان هفت‌تیر و با حضور خوانندگان، گروه‌های سرود، اجرای برنامه کودک و مولودی‌خوانی مداحان برگزار شد. در آن جشن، موکب‌های مختلف به همراه ایستگاه شهربازی و فضای بازی برای کودکان برپا شد و فضای بسیار مطلوبی را برای کودکان و نوجوانان رقم زد.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: این جشن در سال ۱۴۰۳ نیز با همان کیفیت تکرار شد و امسال شاهد برگزاری جشن ۱۵۰۰ سالگی تولد نبی مکرم اسلام همانند سنوات گذشته در روز چهارشنبه-۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴- با مشارکت و همت مردم شریف و گروه‌های مردمی در محور میدان ولیعصر تا میدان هفت‌تیر خواهیم بود.

زیبایی‌نژاد همچنین بیان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، علاوه بر نورافشانی به مناسبت زادروز پیامبر مکرم اسلام، گروه‌های مختلف هنری، سرود و موسیقی اجرای برنامه خواهند داشت و گروه‌های جهادی و مردمی، هیئت‌ها و مؤسسات در اجرای آن مشارکت خواهند داشت. این جشن از ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جشن «ایران عزیز» در پارک چیتگر خبر داد و گفت: جشن وحدت اقوام ایرانی با عنوان «ایران عزیز» توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پارک چیتگر در حال برگزاری است. این رویداد از ۱۲ تا ۲۱ شهریورماه هر شب در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر میزبان جمع زیادی از شهروندان تهرانی است. اقوام رنگارنگ ایرانی از سراسر کشور در این جشن حضور دارند و به اجرای برنامه‌های فرهنگی سنتی می‌پردازند.

زیبایی‌نژاد در ادامه افزود: دو استیج برنامه واقع در میدان حضرت ولیعصر (عج) و میدان هفت‌تیر به صورت ویژه‌تر برپا خواهد شد و به اجرای برنامه برای شهروندان می‌پردازد. همچنین پردیس‌های فرهنگی–هنری و استیج‌های هنری ویژه خانواده‌ها در طول مسیر برپا شده و به اجرای برنامه و ارائه خدمات به مردم شریف تهران خواهند پرداخت.

او درباره دیگر برنامه‌ها هم گفت: یک پهنه شهربازی و سرگرمی برپا می‌شود. این پهنه ویژه کودکان و نوجوانان بوده و در متراژی به وسعت حدود ۴۰۰ متر طول احداث خواهد شد.

وی اضافه کرد: ستاد گردشگری شهرداری تهران نیز با دعوت از اقوام ایرانی نسبت به برپایی سیاه‌چادر‌های اقوام مختلف ایران نقش مهمی در برگزاری بانشاط این برنامه‌ها ایفا می‌کند. علاوه بر این، آذین‌بندی شهر و آماده‌سازی جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» توسط سازمان زیباسازی انجام خواهد شد.

زیبایی‌نژاد بیان کرد: افزون بر این معاونت خدمات شهری مسئول آماده‌سازی مسیرها، نظافت و ایمن‌سازی محیط مراسم است؛ سازمان زیباسازی نیز نورپردازی، آذین‌بندی میادین و اکران محیطی گسترده را انجام می‌دهد، و همچنین شرکت‌های مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی با افزایش خدمات حمل‌ونقل و پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین، رفت‌وآمد شهروندان را تسهیل خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش شده است تا تمامی اقدامات، خانواده‌محور، متنوع و مناسب برای همه اقشار و گروه‌های سنی طراحی شود، خاطرنشان کرد: در کنار ایجاد نشاط اجتماعی، ما بر حفظ هویت ملی، تقویت سبک زندگی اسلامی–ایرانی و گسترش فضیلت‌های اخلاقی تأکید داریم. از همین رو، در این ایام علاوه بر جشن و سرور، بر مفاهیمی، چون محبت، خوش‌اخلاقی، صداقت و مدارا که پیامبر اسلام (ص) در سیره عملی خود بر آن تأکید داشتند، تمرکز ویژه خواهیم داشت.

