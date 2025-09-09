به گفته سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان، ازابتدای فصل برداشت گندم( یکم تیرماه) تاکنون ۸۰۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که این میزان ۱۰.۴ درصد کل گندم خریداری شده در کشور را شامل می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - موسی آرتن اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون ۹۵ درصد بهای گندم خریداری شده از کشاورزان استان به حساب آنها واریز شده است و پنج درصد باقی مانده آن هم تا پایان شهریور تسویه می شود و هیچ مبلغی کسر نخواهد شد.

وی بهای گندم خریداری شده در استان را ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان تاکنون ۱۵ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان معادل ۹۵ درصد آن به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان با تکذیب شایعه برداشت پنج درصد باقی مانده بهای گندم خریداری شده بابت بیمه یا هزینه های دیگر، گفت: به هیچ وجه این مطلب صحت ندارد و پنج درصد باقی مانده مطالبات کشاورزان که کمتر از یک همت ( یک هزار میلیارد تومان) است تا پایان شهریور به حساب آنها واریز می شود.

آرتن با اشاره به اینکه ۸۳ مرکز امسال به خرید تضمینی گندم در استان پرداخت، افزود: در حال حاضر ۱۰ مرکز در سطح استان اقدام به خرید تضمینی این محصول می کند و مابقی مراکز تعطیل شدند.

وی اضافه کرد: در شهرستان سنندج سیلوی شهید اسلامی، در قروه انبار غله، در بیجار سیلوی ۵۰ هزار تنی شهید رنجبری، در دیواندره کارخانه آرد شفق، در سقز و بانه سیلوی شهید تاجیک سقز، در مریوان تعاونی روستایی سه راه نی، در سروآباد کارخانه آرد ستاره مریوان، در کامیاران سلیوی شهید زارعی و در دهگلان سیلوی شرکت تعاونی ۴۵۲ مائده برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان فعال است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان گفت: شهرستان‌های بیجار با ۲۱۰ هزار تن، دیواندره با ۱۴۰ هزار تن، قروه با ۱۲۹ هزار تن، دهگلان ۱۱۶ هزار تن و سقز با ۱۱۴ هزار تن بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در استان را به خود اختصاص داده اند.

آرتن ادامه داد: میزان خرید تضمینی گندم در شهرستان کامیاران ۵۳ هزار و ۶۰۰ تن، سنندج ۲۵ هزار تن، مریوان چهار هزار و ۹۷۰ تن، بانه چهار هزار و ۵۰۰ تن و سروآباد ۲ هزار و ۱۰۰ تن بوده است.

وی با بیان اینکه از میزان گندم خریداری شده در استان تاکنون ۲۸۳ هزار تن آن به ۱۳ استان کشور حمل شده است، افزود: از این ۱۶ هزار تن آن هم از طریق ریلی جابه جا شده و افزون بر ۷۴ هزار تن آن هم به کارخانجات آردسازی داخل استان حمل شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان اظهار کرد: مجموع گندم خریداری شده در استان توسط ۷۶ هزار و ۲۰۰ کشاورز و در قالب ۲۲۳ هزار محموله تحویل مراکز خرید تضمینی در استان داده شده است.

۶۶۶ هزار هکتار از اراضی استان کردستان در سال زراعی جاری زیر کشت گندم رفته است که از این میزان، ۶۲۵ هزار هکتار به صورت دیم و ۴۱ هزار هکتار به صورت آبی کشت شده است.

پیش بینی شده امسال بیش از یک میلیون تن گندم از مزارع استان برداشت و از این میزان هم بیش از ۸۰۰ هزار تن آن تحویل مراکز خرید تضمینی گندم داده شود.

