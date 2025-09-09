باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سید علیرضا سیاسی‌راد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری با بیان اینکه ریل‌گذاری بسیار مناسبی در حوزه معدن و صنایع معدنی صورت گرفته واز ابتدا حرفه‌ای و هوشمندانه انجام شده بود افزود: گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که در مسیر رشد پایدار قرار دارد و حفظ این روند برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: استراتژی مادر سال ۱۴۰۳ نهایی و تصویب شد و بر اساس آن سطح تمرکز تصمیم‌گیری‌ها مشخص شد، حوزه‌هایی که باید از آنها خارج شویم یا به آنها ورود کنیم تعیین شد و این سند اجرایی با توجه به ظرفیت‌های مجموعه به تصویب رسید.

وی ادامه داد: امسال سه محور اصلی در دستور کار قرار گرفته است کاهش سطح تنوع فعالیت‌ها، توسعه صادرات و تقویت ظرفیت‌های تأمین مالی، همچنین بهره‌برداری از معدن طلای تفتان توسط شرکت سرمایه گذاری تاصیکو پیش‌بینی شده که برآورد می‌شود ماهانه حدود ۲۵ کیلوگرم طلا از آن استخراج شود.

سیاسی‌راد تاکید کرد: روند رشد بخش تأمین مالی از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و امروز متنوع‌تر از گذشته ادامه دارد و تقریباً تمامی منابع مالی جذب‌شده در پروژه‌های توسعه‌ای شرکت تاصیکو به‌کار گرفته شده است.

درادامه، بهزادی مشاور مدیرعامل در امور راهبری و نظارت بر شرکت‌ها سرمایه گذاری تامین صدر اظهار کرد: در حوزه طلا، اقدامات مهمی طی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ثمر رسیده است. بهره‌برداری از کارخانه طلای تفتان با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم در سال آغاز شده و تا پایان دوره مالی، ۳۰ کیلوگرم طلا و حدود ۲۰۰ کیلوگرم نقره در بورس کالا عرضه شده است. این رقم تا امروز به بیش از ۵۰ کیلوگرم طلا رسیده است و پیش بینی می‌شود که در نیمه دوم سال به ظرفیت رسیده و در این کارخانه ۲۵ کیلوگرم شمش طلای ۲۴ عیار در ماه تولید شود.

وی با اشاره به اینکه همزمان عملیات اجرایی سه پروژه جدید تولید طلا با ظرفیت مجموع ۶۰۲۰ کیلوگرم در سال در دست اجراست، اعلام کرد: نخستین آتش‌باری و آغاز بهره‌برداری از معدن طلای قلقله نیز انجام شده و عملیات حفاری این معدن به ۷۲۰۰ متر رسیده است که در نتیجه آن ذخیره قطعی طلای خالص شرکت توسعه معادن طلای کردستان از ۱۲ تن به ۱۸ تن افزایش یافته است.

بهزادی گفت: علاوه بر این، گواهی کشف محدوده معدنی حمزه قربان با ذخیره ۳۵ میلیون تن دریافت شده و پروژه احداث کارخانه استحصال طلای سقز در شرکت توسعه معادن طلای کردستان نیز با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

بهزادی همچنین درباره اهم اقدامات و دستاورد‌ها در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ اظهارکرد: پیشرفت ۱۰۰ درصدی در پروژه اکتشاف تکمیلی و عملیات استخراج «کانسنگ» و پیشرفت ۳۰ درصدی احداث کارخانه نقره رنگان با ظرفیت ۶۵ تن نقره در سال در شرکت توسعه معادن پارس تأمین است. همچنین تفاهم‌نامه تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه ۳۲ مگاواتی مزینو طبس با همکاری مپنا و انرژی غدیر، توسعه معادن غدیر، ایمیدرو و وزارت نیرو به امضا رسیده است.

وی افزود: در حوزه بومی‌سازی، مهندسی معکوس ساخت نمونه آزمایشی تحریک‌پذیر کارخانه زغالشویی طبس و ساخت دستگاه AFC با هدف افزایش هم‌افزایی انجام شده است. فاز مطالعاتی پروژه الیاف شیشه با ظرفیت ۴۲ هزار تن در سال در شرکت پشم شیشه ایران نیز آغاز شده و مجوز بهره‌برداری از معدن و انجام مطالعات پروژه استحصال و فرآوری ید در شرکت معدنی املاح ایران اخذ شده است.