باشگاه خبرنگاران جوان - بدن انسان مجموعه‌ای هماهنگ از اندام‌هایی است که هرکدام به نوع خاصی از حرکت پاسخ مثبت می‌دهند. شناخت این ارتباطات می‌تواند به طراحی برنامه‌های ورزشی هدفمند کمک کند و نه‌تنها عضلات بلکه عملکرد اندام‌های حیاتی را نیز بهبود ‌بخشند. ورزش، در سطح سلولی، یک بازسازی همه‌جانبه برای بدن است.

ورزش به‌طور سنتی با تقویت عضلات، کاهش وزن یا بهبود سلامت قلب شناخته می‌شود. اما مطالعات جدید نشان داده‌اند که فعالیت بدنی، حتی در اشکال ساده، می‌تواند عملکرد اندام‌های مختلف بدن را در سطح سلولی و مولکولی تحت‌تأثیر قرار دهد. از مغز و قلب گرفته تا کبد، کلیه‌ها و حتی پوست، هر اندام به نوع خاصی از حرکت پاسخ مثبت می‌دهد.

مغز: مدیتیشن و تمرینات تنفسی

مدیتیشن روزانه به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می‌تواند ساختار مغز را تغییر دهد. مطالعات نشان داده‌اند که این تمرین باعث افزایش ضخامت قشر پیش‌پیشانی، بهبود حافظه، افزایش تمرکز و کاهش اضطراب می‌شود. همچنین، سطح انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند دوپامین و سروتونین افزایش می‌یابد، که در بهبود خلق‌وخو مؤثرند.

قلب: تنفس عمیق و تمرینات هوازی

تمرینات هوازی مانند پیاده‌روی سریع، دوچرخه‌سواری یا شنا باعث افزایش ظرفیت قلبی-عروقی، کاهش فشار خون و بهبود گردش خون می‌شوند. اما حتی تمرینات ساده تنفس عمیق نیز می‌توانند ضربان قلب را تنظیم کرده و سیستم پاراسمپاتیک را فعال کنند، که در کاهش استرس و التهاب مؤثر است.

کبد: پیاده‌روی منظم

کبد نقش حیاتی در سم‌زدایی و متابولیسم دارد. مطالعات نشان داده‌اند که پیاده‌روی روزانه یا راه رفتن روی تردمیل به مدت ۳۰ دقیقه می‌تواند تجمع چربی در کبد را کاهش داده و عملکرد آن را بهبود بخشد. در یک مطالعه، افزایش ۲۵۰۰ قدم در روز با کاهش ۴۴ درصد در پیشرفت بیماری‌های کبدی همراه بود.

کلیه‌ها: ایستادن روی پنجه پا

تمرین ساده ایستادن روی پنجه پا، به‌ویژه در طب سنتی شرق، با تحریک جریان خون در ناحیه کلیه‌ها و فعال‌سازی «چی کلیه» همراه است. این حرکت باعث تقویت عضلات ساق پا—که به‌عنوان «قلب دوم» شناخته می‌شوند—و بهبود بازگشت خون به قلب می‌شود، که در سلامت کلیه‌ها مؤثر است.

روده‌ها: چرخش کمر

حرکت چرخشی کمر باعث تحریک عضلات مرکزی بدن و افزایش جریان خون به دستگاه گوارش می‌شود. این تمرین به کاهش نفخ، بهبود جذب مواد مغذی و کاهش یبوست کمک می‌کند. انجام روزانه ۱۰ تا ۱۵ چرخش به هر طرف توصیه می‌شود.

معده: خنده‌ی بلند و واقعی

خنده‌ی عمیق و واقعی باعث تحریک عضلات شکم، افزایش اکسیژن‌رسانی و کاهش سطح کورتیزول (هورمون استرس) می‌شود. این واکنش‌ها به بهبود عملکرد معده و کاهش التهاب کمک می‌کنند. ۱۵ دقیقه خنده‌ی روزانه می‌تواند به‌عنوان یک تمرین طبیعی برای دستگاه گوارش عمل کند.

پوست: ورزش‌های تعریق‌زا

ورزش‌هایی که باعث تعریق می‌شوند -مانند دویدن یا تمرینات هوازی- به دفع سموم از طریق پوست کمک می‌کنند. همچنین، افزایش جریان خون در سطح پوست باعث تغذیه بهتر سلول‌ها، افزایش شفافیت و کاهش آکنه می‌شود. ورزش منظم می‌تواند روند پیری پوست را کند کند.

ریه‌ها: تمرینات تنفسی کنترل‌شده

تمریناتی مانند تنفس دیافراگمی یا تنفس ۴-۷-۸ باعث افزایش ظرفیت ریه، بهبود تبادل گازها و کاهش اضطراب می‌شوند. این تمرینات همچنین در بیماران مبتلا به آسم یا COPD به‌عنوان مکمل درمانی توصیه می‌شوند.

منبع: خبر آنلاین