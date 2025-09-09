سوریه، حملات اسرائیل به استان‌های حمص و لاذقیه را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت خود و قوانین بین‌المللی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه سوریه سه‌شنبه، در بیانیه‌ای، تجاوز هوایی «که توسط نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی انجام شد و چندین نقطه در استان‌های حمص و لاذقیه را هدف قرار داد»، محکوم کرد و آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل» دانست.

این وزارتخانه تاکید کرد که این حملات نقض فاحش حاکمیت سوریه و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه‌ای آن است و در چارچوب سلسله اقدامات تهاجمی‌ای قرار می‌گیرد که رژیم تروریستی اسرائیل علیه اراضی سوریه در پیش گرفته است.

سوریه همچنین از جامعه بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت، خواست تا مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و موضعی روشن و قاطع اتخاذ کنند که به این حملات مکرر صهیونیستی پایان دهد و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را تضمین کند. سوریه هرگونه تلاش برای خدشه‌دار کردن حاکمیت یا آسیب رساندن به امنیت ملی خود را رد می‌کند.

پیش‌تر، خبرنگار المیادین در سوریه دوشنبه شب گزارش داده بود که جنگنده‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از طریق حریم هوایی بقاع شمالی لبنان، حملات هوایی را علیه حومه حمص در مرکز سوریه انجام دادند.

همچنین، بر اساس گزارش شبکه «الاخباریه» سوریه، حملات صهیونیستی در ادامه، اطراف شهر لاذقیه را نیز هدف قرار داد. منابع دیگر نیز اعلام کردند که صهیونیست‌ها به نزدیکی تدمر نیز حمله کرده اند.

منبع: المیادین

