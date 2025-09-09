یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ شهریور) مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

قالیباف در ابتدای این جلسه در توضیحی مختصر درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز ضمن تبریک میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: جلسه صحن از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور ریاست جمهوری و همه اعضای دولت در ارتباط با برنامه هفتم و موضوعات اقتصادی برگزار شد که در فرصت مناسب توضیح آن را ارائه خواهم کرد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستورکار امروز صحن را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است

ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری.

اصلاح لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در مجلس
رئیس رسانه ملی مطرح کرد؛
«ایران جان» اعلام وفاداری رسانه ملی به سند تحول و تقویت همبستگی در قاب رسانه
مقتدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص NPT باید طبق قانون مصوب مجلس باشد
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور
رد ادعا‌های نادرست مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، تروریسم دولتی است
تاکید ایران و عمان بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی در غزه
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۸ شهریور
هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص NPT باید طبق قانون مصوب مجلس باشد
طبق دستور رئیس جمهور قرار شد قیمت نان بیش از توان مردم بالا نرود/ جذب سرمایه‌گذار برای ما اهمیت بسزایی دارد
«ایران جان» اعلام وفاداری رسانه ملی به سند تحول و تقویت همبستگی در قاب رسانه
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور در دستورکار مجلس
اصلاح لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در مجلس
اصلاح لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در مجلس
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۸ شهریور
هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص NPT باید طبق قانون مصوب مجلس باشد
برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور
«ایران جان» اعلام وفاداری رسانه ملی به سند تحول و تقویت همبستگی در قاب رسانه
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، تروریسم دولتی است
تاکید ایران و عمان بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی در غزه
رد ادعا‌های نادرست مندرج در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب
طبق دستور رئیس جمهور قرار شد قیمت نان بیش از توان مردم بالا نرود/ جذب سرمایه‌گذار برای ما اهمیت بسزایی دارد
گزارش غریب‌آبادی از رایزنی‌های دیپلماتیکش در تهران
آغاز فعالیت سرکنسول جدید ایران در دبی
کره جنوبی درخصوص اقدام نامشروع سه دولت اروپایی تصویر دولتی مسئول از خود نشان دهد
خرازی: شرارت‌های رژیم صهیونیستی همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند
دیدار سفیر ایران در ریاض با معاون وزیر خارجه عربستان
حمایت وزارت خارجه از گسترش حضور گردشگران خارجی در ایران
جزئیات برگزاری سومین نشست سه جانبه ایران، هند و ارمنستان در تهران
برقراری پیوند میان پارلمان‌ها، صدای آسیا و آفریقا را به جهان می‌رساند
مراسم چهل و هفتمین سالروز شهادت شهدای ۱۷ شهریور
هندسه نظم جدید جهانی شکل خواهد گرفت
۱۱۰ مدرسه جدید در تهران کلنگ‌زنی شد
راه‌های تقویت روابط ایران و هند بررسی شد
بریکس باید نقشی محوری در مقابله با یکجانبه‌گرایی ایفا کند
سردار ایزدی: هرچه با قدرت بیشتر کار کنیم، مشت نظام محکم‌تر می‌شود
پزشکیان: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها از تجارب جهانی بهره بگیریم
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
جنگ غزه و موضوع هسته‌ای ایران، محور‌های گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و مصر
قالیباف کسب مقام نایب قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
عارف: نباید با ورود علم و فناوری‌ها مقابله کنیم
تأکید ایران و عراق بر تقویت روابط اقتصادی و مرزی/ امضای سند ۲۱بندی همکاری