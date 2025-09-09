شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم تجلیل پهلوان سید امیر لحمی در مسابقات قویترین مردان آهنین در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات مردان آهنین از جمله مسابقات جذاب و هیجان انگیزی بود که با حضور ۴۴ ورزشکار در ۲۵ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای با حضور داوران سرشناس از جمله فرامرز خودنگار؛ مهراب فاطمی؛ رضا قرائی و محمد عزت پور از قاب شبکه سوم سیما به نمایش درآمد. هم اکنون به پاس دلاوری‌های پهلوان سید امیر لحمی جوان محله مختص آباد شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان مراسم تجلیلی با حضور نام آوران عرصه تــن و آهـــن پهلوان محراب فاطمی و پهلوان رضا قــرائی، در سالن اجتماعات تالار فرهنگ و ارشاد آران و بیدگل برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی ارسال کرده است که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

 

