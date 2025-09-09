باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی پارسی گفت : این اقدام در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و حمایت از خانواده‌های ایثارگران در قالب ۱۵۷ قرارداد واگذاری در زاهدان چند خانواری و سایر شهرستان‌ها تک خانواری به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها در چارچوبی فراتر از تکالیف ابلاغی در برنامه اجرایی صورت گرفته است، چرا که ما بر این باوریم که تامین مسکن مناسب برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه مسئولیتی انسانی و اخلاقی در قبال ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: خدمات ارائه شده به این قشر باید متناسب با شان و جایگاه والای آنان بوده و در اولویت برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد از این رو اداره کل راه و شهرسازی استان با همه توان و ظرفیت خود در این مسیر گام برداشته و خواهد برداشت.

پارسی تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این اقدام در دست اجراست و تلاش داریم با همراهی سایر نهاد‌های ذیربط زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از خانواده‌های ایثارگر از این تسهیلات فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران افتخار بزرگی برای مجموعه راه و شهرسازی استان است از این روز بر خود وظیفه می‌دانیم با حفظ کرامت این عزیزان خدماتی شایسته و درخور ارائه کنیم.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان