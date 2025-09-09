مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از واگذاری زمین به ۲۲۶ خانواده معظم شهدا و ایثارگران در محدوده شهر‌های تحت پوشش این اداره کل از سال گذشته تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مهدی پارسی  گفت : این اقدام در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و حمایت از خانواده‌های ایثارگران در قالب ۱۵۷ قرارداد واگذاری در زاهدان چند خانواری و سایر شهرستان‌ها تک خانواری به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها در چارچوبی فراتر از تکالیف ابلاغی در برنامه اجرایی صورت گرفته است، چرا که ما بر این باوریم که تامین مسکن مناسب برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه مسئولیتی انسانی و اخلاقی در قبال ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: خدمات ارائه شده به این قشر باید متناسب با شان و جایگاه والای آنان بوده و در اولویت برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد از این رو اداره کل راه و شهرسازی استان با همه توان و ظرفیت خود در این مسیر گام برداشته و خواهد برداشت.

 پارسی تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این اقدام در دست اجراست و تلاش داریم با همراهی سایر نهاد‌های ذیربط زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از خانواده‌های ایثارگر از این تسهیلات فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران افتخار بزرگی برای مجموعه راه و شهرسازی استان است از این روز بر خود وظیفه می‌دانیم با حفظ کرامت این عزیزان خدماتی شایسته و درخور ارائه کنیم.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: خانواده های شهدا ، راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
امنيت فعلی كشور مرهون خون های پاک شهداست
ياد و خاطره شهدا هميشه ماندگار است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:
۳۵ هزار ایثارگر و خانواده آنان از خدمات بنیاد شهید سیستان و بلوچستان برخوردارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدیرکل اوقاف سیستان و بلوچستان: موقوفات جدید در مسیر رفع مسائل اجتماعی ساماندهی شود
آخرین اخبار
مدیرکل اوقاف سیستان و بلوچستان: موقوفات جدید در مسیر رفع مسائل اجتماعی ساماندهی شود
پویش ایران عاشورایی در سیستان و بلوچستان؛ توزیع ۱۰۰ جهیزیه و آزادسازی ۱۱۴ زندانی