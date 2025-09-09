باشگاه خبرنگاران جوان - احسان سقایی با بیان اینکه این طرح از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه اجرا میشود، گفت: باوجود ۴۱۰ اتاق صنفی، نظارت و بازرسی بر همه واحدهای صنفی در ایام بازگشایی مدارس بهطور ویژه بر اقلام نوشتافزار، پوشاک و کیف و کفش دانشآموزان انجام میشود.
بازرسی در کل زنجیره تولید تا عرضه
وی افزود: این بازرسی شامل کل زنجیره از تولید تا عرضه است و علاوه بر نظارت، بهصورت شکایتمحور به موارد مختلف رسیدگی میشود. از جمله موضوعاتی که در این روند مورد بررسی قرار میگیرد، قیمتگذاری، درج قیمت مصرفکننده و رعایت ضوابط فروش است.
الزام به خرید با فاکتور رسمی
دبیرکل اتاق اصناف ایران در یک برنامه رادیویی اقتصاد اظهار کرد: براساس ضوابط، هر کالا در عمدهفروشی با سه درصد و در خردهفروشی با ۱۵ درصد سود نسبت به فاکتور خرید بررسی میشود. به همین دلیل عرضهکنندگان از جمله بنکداران و عمدهفروشان موظفاند خرید نوشتافزار را با فاکتور معتبر و رسمی انجام دهند.
گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی
سقایی عنوان کرد: بازرسان اتاقهای اصناف سراسر کشور و اتحادیههای مربوطه، در هماهنگی و همکاری با سازمانهای ذیربط، در قالب گشتهای مشترک نسبت به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار لوازمالتحریر اقدام میکنند.
عرضه کالا در نمایشگاههای «مهر بازار»
وی با اشاره به برپایی نمایشگاههای «مهر بازار» یادآور شد: این نظارتها در سراسر کشور اجرا میشود و نمایشگاههای مهر بازار نیز کالاها را با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند.
اهمیت کیفیت و استاندارد کالاها
دبیرکل اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: این نظارت از مرحله تولید تا توزیع و فروش برقرار است.
وی تأکید کرد: عرضه محصولات باکیفیت و استاندارد اهمیت ویژهای دارد و بهویژه در حوزه پوشاک دانشآموزان که ارتباط مستقیم با بهداشت فردی آنان دارد، کیفیت پارچه از اولویتهای مهم به شمار میآید.