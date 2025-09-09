باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدرسه بهعنوان مهمترین محیط آموزشی و تربیتی کودکان، باید مکانی امن و آرام برای رشد فکری و اجتماعی آنان باشد.
اما امنیت دانشآموزان تنها به داخل مدرسه محدود نمیشود؛ بلکه فضای بیرونی و بهویژه اطراف مدارس نیز نیازمند توجه ویژه است.
در استان لرستان، با توجه به شرایط جغرافیایی، تراکم ترافیک در برخی نقاط شهری و کمبود زیرساختهای ایمنی، توجه به این مسئله ضرورتی دوچندان دارد.
والدین در جاده بی انتهای نگرانی امنیت جانی فرزندان
یکی از نگرانیهای اصلی والدین، عبور و مرور دانشآموزان در مسیر مدرسه است. نبود خطکشیهای مناسب عابر پیاده، کمبود سرعتکاه، روشنایی ناکافی در برخی معابر و همچنین پارک خودروها در مقابل درِ مدارس، میتواند جان دانشآموزان را تهدید کند.
این در حالی است که با اقدامات ساده و کمهزینه میتوان میزان خطر را بهطور چشمگیری کاهش داد.
نصب تابلوهای هشداردهنده، ایجاد گذرگاه ایمن، حضور مأموران راهنمایی و رانندگی در ساعات ورود و خروج، ساماندهی دستفروشان و وسایل نقلیه در مقابل مدارس و آموزش فرهنگ ترافیکی به رانندگان و والدین، از جمله اقداماتی است که باید بهصورت جدی در دستور کار شهرداریها، پلیس و آموزش و پرورش لرستان قرار گیرد.
ایمنی دانشآموزان تنها یک موضوع مدیریتی نیست؛ بلکه حقی اساسی برای کودکان و وظیفهای جمعی برای خانوادهها، مسئولان و شهروندان است.
اگر امنیت را برای کودکان در اطراف مدارس فراهم نکنیم، فرصت یادگیری و آرامش آنها تحتالشعاع قرار خواهد گرفت. امروز زمان آن است که لرستان در کنار توسعه آموزشی، به توسعه ایمنی محیطی مدارس نیز توجه ویژه نشان دهد.
جزیره ایمنی در اطراف مدارس ایجاد شود
کریم فاخری رئیس پلیس راهور لرستان با اشاره به فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، بر لزوم آمادهسازی معابر و محیط اطراف مدارس تأکید کرد و از شهرداریهای سراسر استان خواست تا نسبت به خطکشی معابر در دو مقطع زمانی (پیش از آغاز سال تحصیلی و حولوحوش عید نوروز) و همچنین ایمنسازی جلوی مدارس واقع در معابر اصلی اقدام فوری به عملآورند.
وی افزود: ضروری است در مقابل مدارس، بهویژه مدارس ابتدایی، جزیره ایمنی (میدانک) ایجاد شود تا دانشآموزان بهصورت ایمن و جدا از تردد سوارهرو، از عرض خیابان عبور کنند.
فاخری با اشاره به آمار تصادفات در برخی شهرستانها، بر لزوم تشکیل منظم جلسات شورای ترافیک در تمامی شهرستانهای استان تأکید کرد و افزود: متأسفانه در برخی شهرستانها مانند بروجرد و سلسله، این جلسات بهطور منظم برگزار نمیشود.
فرهنگسازی در ترافیک و شهرنشینی
ایجاد ایمنی در اطراف مدارس یک ضرورت مهم اجتماعی، آموزشی و شهری است، زیرا دانشآموزان جزو گروههای حساس و آسیبپذیر جامعه محسوب میشوند.
کودکان و نوجوانان تجربه کافی در عبور و مرور ندارند و بیشتر در معرض حوادث رانندگی هستند.
کاهش سرعت خودروها و ایجاد مسیرهای امن پیادهروی میتواند از تصادفات جلوگیری کند. وقتی والدین و دانشآموزان از امنیت مسیر مدرسه مطمئن باشند، استرس کمتری دارند. احساس امنیت محیطی، تمرکز و آرامش بیشتری برای یادگیری فراهم میکند.
محلههایی که مدارس امن دارند، روابط اجتماعی فعالتر و اعتماد عمومی بیشتری تجربه میکنند.
ایجاد ایمنی به همکاری میان شهرداری، پلیس، والدین و مدرسه نیاز دارد. ایمنی اطراف مدارس فرصتی برای آموزش عملی قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان است. الگوسازی برای رانندگان و جامعه در احترام به حقوق عابران پیاده نیز ضروری است.