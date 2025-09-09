رئیس هئیت مدیره انجمن همگن قطعه سازان گفت:در صورتی که سازوکار عرضه خودرو در بورس همراه با نظارت و شفافیت باشد، این روش می‌تواند رانت را کاهش و فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کمتر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان اصفهان با اشاره به شرایط فعلی صنعت خودرو اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور شاید تنها راهکار در صنعت خودرو همین عرضه در بورس باشد. وقتی همه چیز به بن بست می انجامد  و تولیدکننده نمی‌تواند قیمت‌ها را مطابق هزینه واقعی تنظیم کند، طبیعی است که مجبور می‌شود این مسیر را انتخاب کند.

او با اشاره به وضعیت هزینه‌ها در این بخش اظهار داشت: نسبت به سال گذشته، نهاده های تولید تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است؛ هزینه‌های نیروی انسانی، مواد اولیه، آلومینیوم، فولاد و سایر آلیاژها به شدت بالا رفته‌اند. وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود، افزایش قیمت خودرو نیز اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی که اگر به بخش خصوصی فشار وارد شود که قیمت‌ها را افزایش نیابد، تولید متوقف خواهد شد.

احمدی درباره دلایل عرضه خودرو در بورس توضیح داد: از ناچاری مجبور شدیم یک ارگان ثالث یا بورس را وارد کنیم تا قیمت‌ها شفاف شود؛ مردم اگر خواستند می‌خرند، نخواستند هم نخریدند. به قول قدیمی‌ها، این‌جا دوغ و دوشاب مشخص می‌شود. این کار باعث می‌شود قیمت پایه روشن شود و دست رانت‌خواران هم کوتاه شود.

او همچنین با مقایسه هزینه تولید داخلی و ورود خودروهای خارجی گفت: خودروهای خارجی با تعرفه‌های کمتر وارد می‌شوند و انحصاری در کار نیست که بگویند انحصار است. این در حالیست که ما با هزینه تولید بالا و دلار 103 تومانی تولید می‌کنیم، چطور میتوانیم افزایش ندهیم؛  اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند، تولیدکننده و فعالیت قطعه سازان متوقف می‌شود؛ نه ورشکست می‌شود، بلکه توان ادامه تولید را از دست می‌دهد.

احمدی با ارائه مثال‌های ملموس از افزایش هزینه‌های زندگی و تولید گفت: شما ببینید تمامی هزینه افزایش داشته، خرید برنج، نخود، لوبیا، عدس و حتی لوازم‌التحریر طی یک سال چند برابر شده است. این هزینه‌ها به خودروساز و قطعه‌ساز فشار می‌آورد و اگر اجازه ندهیم قیمت واقعی در بورس مشخص شود، چرخه تولید متوقف خواهد شد.

او تاکید کرد: وقتی آلومینیوم یا فولاد از بورس خریداری می‌کنیم و قیمت‌ها به شدت رشد می‌کند، منطقی است خودرو هم از همین مسیر عرضه شود. بورس مکان مناسبی است تا هر کس بخواهد بخرد و هر کس نخواهد نخرد. در این روش، قیمت پایه مشخص می‌شود و حداقل تولیدکننده می‌تواند روی قیمت واقعی خود حساب کند.

کارشناسان معتقدند اگر سازوکار عرضه خودرو در بورس همراه با نظارت و شفافیت باشد، این روش می‌تواند رانت را کاهش دهد و فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کمتر کند. موفقیت این طرح وابسته به این است که دولت و سیاست‌گذاران دخالت دستوری در قیمت‌ها را متوقف کنند و اجازه دهند بازار مکانیزم عرضه و تقاضا را اعمال کند.

برچسب ها: قطعه سازان ، خودرو
زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو + فیلم
تولید ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماهه امسال/ کاهش حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان
تبادل نظر
عرضه خودرو در بورس با شفافیت زمینه ساز کاهش رانت در بازار می شود
