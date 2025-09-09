باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی‌های اخیر از لحاظ فنی در ضعیف‌ترین روز‌های خود قرار دارد و این موضوع عاملی برای نگرانی جامعه فوتبال شده است.

امیر قلعه نویی با وجود اینکه از اسفند ۱۴۰۱ هدایت تیم ملی فوتبال را برعهده گرفته است هنوز نه تاکتیک مشخصی در تیم داریم و نه جوانگرایی شکل گرفته است و تمامی وعده‌های قلعه نویی در حد همان وعده باقی ماند.

عملکرد ضعیف تیم ملی در بازی‌های اخیر نشان داد کادر فنی تیم ملی فوتبال بار فنی بالایی ندارد و تیم ملی هنوز در پست‌های مختلف بازیکنان خود را به صورت ثابت نمی‌شناسد.

استفاده از رحمان رضایی، آندو تیموریان و سعید الهویی در کادر فنی تیم ملی فوتبال در حالی شکل گرفت که بحث بی تجریگی این نفرات چالش بزرگی برای تیم ملی بود، اما حمایت قلعه نویی از عملکرد دستیارانش تیم ملی را به جایی رساند که در مقابل تیم‌های درجه سوم و چهارم آسیا هم به مشکل خوردیم.

میانگین سنی تیم ملی فوتبال هنوز بالاست و نشانه‌هایی از جوانگرایی در آن دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد در جام جهانی ۲۰۲۶ هم نفرات مشخصی در فهرست تیم ملی جا خوش کرده‌اند تا یکبار دیگر در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان حسرت به دل بمانیم.

فدراسیون فوتبال در تمامی کشور‌ها برای حضور پر رنگ در جام جهانی تدارک بالایی دیده است و از همه ابزار برای این موفقیت استفاده می‌کنند از جمله سرمربی با انگیزه و کاربلد بازی‌های تدار کاتی و ...

فدراسیون فوتبال ما با ریاست مهدی تاج هنوز قدرت تذکر جدی به کادر فنی و یا هشدار برای تقویت آنرا هم ندارد و روزی که قرار شد در جام کافا شرکت کنیم و با تیم‌های درجه ۳ و ۴ بازی کنیم فدراسیون فوتبال سفت و سخت پشت این جام ایستاد و با نتیجه‌ای که بدست آمد احتمالا فدراسیون فوتبال بهتر می‌داند سطح تیم ملی فوتبال ما همین است.

در پایان بازی با ازبکستان برخی بازیکنان جوری روی زمین خوابیده بودند انگار ۹۰ دقیقه روبروی مسی و رونالدو بازی کرده بودند در حالی که فیض الله یف ازبک با ۴۰ کیلو وزن میلیاردی‌های ما را به این روز انداخته بود.

قلعه نویی دنبال این است که کارنامه فوتبالی اش تکمیل شود و حضور در جام جهانی برای او از این حیث مهم است وگرنه تیم ملی فوتبال ضعیف‌ترین دوران آماده سازی قبل از جام جهانی را سپری می‌کند.

ژنرال هم بدش نمی‌آید با همین تیم‌ها تا جام جهانی برنامه هایش را پیش ببرد چرا که بازی با بزرگان فوتبال جهان دست او و دستیارانش را زودتر از جام جهانی رو می‌کند.

در دفاع راست، دفاع چپ تغییرات آنقدر زیاد است که هنوز تیم به استاندارد نرسیده است و بازیکنان به اصطلاح در جای خود جا نیفتاده‌اند.

اصرار به استفاده از امید نورافکن و روزبه چشمی در تیم ملی جای تعجب دارد، اصرار به استفاده از جهانبخش عجیب است و عارف آقاسی پر اشتباه در دیدار‌های ملی فقط به صرف یک قهرمانی با تیم تراکتور مبه لطف ستاره‌های این تیم در ترکیب جا خوش کرده است.

استفاده از امتحان پس داده‌ها در تیم ملی و بازیکنانی که انگیزه‌ای برای دیده شدن ندارند یوز‌های ایرانی را به حال‌تر از همیشه راهی میدان کرده است.

پیام نیازمند تنها گزینه ژنرال برای دروازه بود و البته تفاوتی هم میان او و بیرانوند مشاهده نشد ئچرا که یک استباه مهلک از پیام و البته سیو‌های او در مقابل ازبکستان از او عملکرد معمولی به ثبت رساند هر چند بهترنی دروازه بان جام شد.

کنعانی زادگان تنها دفاع تیم ملی بود که مثل همیشه بود البته نبود زوج او یعنی شجاع خلیل زاده یا مرتضی پور علی گنجی روی عملکرد او تاثیر گذار بود.

محمد محبی که انگار خیالش از حضور در جام جهانی راحت است بیشتر از همیشه به جای بازی با توپ با زبانش بازی می‌کند و عملکرد فنی او افت فاحشی داشته است.

آریا یوسفی دیگر آن جوان با انگیزه نیست و بیشتر در زمین از خشونت و درگیری استفاده می‌کند و این نتیجه پرخاشگری و خشونت در بازی‌های باشگاهی است که از لحاظ روانی این بازیکن را در تیم ملی به حدی رسانده است که در دقیقه ۳ بازی اخراج می‌شود.

اگر آریا یوسفی در بازی‌های باشگاهی زیر نظر کادر فنی تیم ملی رصد نشود و تذکر نگیرد همین می‌شود که رفتار باشگاهی اش را در تیم ملی هم ارائه می‌کند.

در بیشتر پست‌های زمین با همین مشکل رو‌به‌رو هستیم، اما حرفمان این است که آقای قلعه نویی وعده داده بودید که جوانگرایی می‌کنید و گفته بودید در نوع بازی تیم ملی تغییر ایجاد می‌کنید، اما هیچکدام به چشم نمی‌آید نه جوانگرایی و نه تغییر تاکتیکی، همان فوتبال کی روشی رو هم فراموش کردیم چه برسد به تاکتیک جدید!

تیم ملی از ارائه یک فوتبال ساده عاجز است دریغ از کار‌های ترکیبی و ... واقعا رامین رضاییان حق دارد با این سن و سال در جام جهانی فیکس تیم ملی باشد؟ پس اینهمه وقت و انرژی که برای حردانی گذاشتید چه شد؟

حرف در مورد تیم ملی زیاد است، اما با این روال در جام جهانی فقط زنگ تفریح خواهیم بود آنهم وقتی ت فکر رئیس فدراسیون فوتبال این است که در مقابل ازبکستان خوب بودیم و با غیرت!

آقای تاج بازی غیرتمندانه در مقابل برزیل و آرزانیتن و اسپانیا و آلمان ... قابل قبول است باید سرمان را جلوی توپ بگذاریم، اما در مقابل ازبکستان، افغانستان و تاجیکستان عجیب است که بدون تاکتیک دم از بازی غیرتی بزنیم.