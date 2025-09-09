کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در سال منتهی به جام جهانی هنوز نتوانسته تکلیف تیم آینده خود را مشخص کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «Ozgur Kocaeli» ترکیه، علیرضا جهانبخش، ملی‌پوش ایرانی و بازیکن سابق هیرنفین هلند، از سوی مدیر برنامه‌هایش به تیم کوجائلی‌اسپور معرفی شد. با این حال، تاکنون باشگاه سبز و مشکی ترکیه هیچ اقدامی برای پیگیری این انتقال انجام نداده است.

جهانبخش که یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی ایران به شمار می‌رود، پیش‌تر در تیم‌هایی مانند AZ آلکمار، برایتون، فاینورد و نایمخن بازی کرده و توانایی حضور در هر دو سمت خط حمله را دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، اگرچه پیشنهاد انتقال جهانبخش مطرح شده، اما باشگاه کوجائلی‌اسپور این موضوع را در دستور کار خود قرار نداده است. درخواست دستمزد بالا و تمایل بازیکن برای ادامه فعالیت در اروپا، باعث شده تا این انتقال جدی گرفته نشود.

مدیران باشگاه کوجائلی‌اسپور در حال بررسی گزینه‌های دیگر هستند و احتمال پیوستن جهانبخش به این تیم ترکیه‌ای بسیار پایین ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، فوتبال
