دادگاه کیفری شهرستان صومعه‌سرا یک شکارچی غیرمجاز را به انجام ۱۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در زمینه محیط زیست محکوم کرد؛ حکمی که در قالب سیاست‌های حبس‌زدایی و با هدف فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _  امین آقایی رئیس اداره محیط زیست صومعه سرا اعلام کرد: در پی معرفی یک متخلف شکار و صید غیرمجاز به مرجع قضایی، دادگاه کیفری شهرستان صومعه‌سرا رأیی صادر کرد که بر اساس آن، فرد متخلف که اقدام به شکار چند قطعه پرنده حفاظت‌شده و صید چندین قطعه ماهی در منطقه حفاظت‌شده «سیاه‌کشیم» کرده بود، به انجام ۱۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان شامل جمع‌آوری زباله و فعالیت‌های مشابه در مناطق اعلام‌شده توسط اداره محیط زیست محکوم شد.

وی افزود:علاوه بر این، متهم به مدت دو سال از حمل سلاح منع گردید و طبق ماده ۳ قانون شکار و صید، موظف به پرداخت مبلغ ۸۲ میلیون و ۸۸۲ هزار ریال بابت خسارت وارده به سازمان حفاظت محیط زیست شد.

آقایی در اظهار داشت: این نوع احکام که تحت عنوان «حکم سبز» شناخته می‌شوند، به عنوان جایگزین مجازات حبس تعزیری برای جرایم زیست‌محیطی صادر می‌گردند و هدف اصلی آن‌ها، اصلاح رفتار متخلفان و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست است. وی تأکید کرد که اجرای چنین احکامی می‌تواند تأثیرات مثبتی در تغییر نگرش و رفتار افراد نسبت به طبیعت و منابع طبیعی داشته باشد.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: محیط زیست ، محکومیت
