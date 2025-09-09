باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس ارزیابی‌های اولیه سازمان ملل متحد درباره تاثیر زلزله مرگبار اخیر در افغانستان، ۵۲۳۰ خانه به طور کامل تخریب و ۶۷۲ خانه دیگر در ۴۹ روستا آسیب دیده‌اند.

شانون آواهارا، رئیس هماهنگی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، گفت که جاده‌های آسیب‌دیده در مناطق ناهموار و کوهستانی شرق کشور که زلزله‌ای به بزرگی ۶.۰ ریشتر در آنجا رخ داده، ارزیابی خسارات در ۴۴۱ روستای متاثر را بسیار دشوار کرده است. او افزود که یک سری پس‌لرزه با شدت ۵.۲ تا ۵.۶ ریشتر، این ارزیابی را سخت‌تر کرده است.

این زلزله در ۳۱ اوت رخ داد و حداقل ۲۲۰۰ نفر کشته بر جای گذاشت و احتمالا این آمار با کشف اجساد بیشتر افزایش خواهد یافت. سازمان ملل تخمین می‌زند که این زلزله حدود ۵۰۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده که بیش از نیمی از آنها کودک هستند.

آواهارا توضیح داد که دسترسی به آسیب‌دیده‌ترین مناطق بسیار دشوار بود. برای رسیدن از جلال‌آباد، بزرگترین شهر نزدیک به منطقه زلزله، به مرکز فاجعه، با تنها جاده موجود که یک مسیر باریک و یک‌طرفه در دل کوه است و موانعی از سنگ‌های ناشی از رانش زمین دارد، حدود شش ساعت و نیم طول کشید.

او اشاره کرد که خودرو‌های زیادی، از جمله کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه، در تلاش بودند تا به این منطقه برسند و به ساکنان کمک کنند.

منبع: آر تی