سهامداران برای اصلاح مشکلات حسابی خود تا واریز سود سهام عدالت فرصت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شد سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریز‌ی‌ها قرار گیرند.

دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت

از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.

شش شرکت تاکنون سود سهام عدالت را وایز نکردند

همچنین تاکنون شش شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند و زمان واریز سود سهام عدالت را شورای عالی بورس تعیین خواهد کرد.

به تازگی هم رئیس سازمان بورس در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: سود سهام عدالت ظرف چند هفته آینده پرداخت خواهد شد.