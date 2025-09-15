شهردار شهرکرد از احداث دو نیروگاه خورشیدی با هدف کمک به ناترازی انرژی و تأمین ۲۰ درصد انرژی ادارات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان در تشریح اقدامات شهرداری در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: در راستای تأمین ۲۰ درصد انرژی از منابع پاک و همچنین کمک به جبران ناترازی انرژی کشور، شهرداری شهرکرد احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۷۵ کیلووات را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغبر ۶.۵ میلیارد تومان پیشبینی شده و هماکنون مراحل برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار در حال انجام است.
شهردار شهرکرد ادامه داد: علاوه بر این، هماهنگیها و رایزنیهای لازم برای احداث یک نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت ۵ مگاوات نیز آغاز شده است که برآورد میشود برای اجرای آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز باشد.
واحدیان با تأکید بر اهمیت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر اضافه کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستور کار شهرداری قرار دارد و این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای انرژی، گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست و پایداری شهری خواهد بود.