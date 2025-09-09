باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امنیت غذایی یکی از چالشهای اولویتدار کشور محسوب میشود. آمارها نشان میدهند، ۵۰۹ شرکت دانشبنیان در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی مشغول فعالیت هستند که ۵ درصد کل شرکتهای دانشبنیان کشور را تشکیل میدهند.
توسعه کشاورزی دقیق، ساخت و تولید تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی؛ تولید غذا بر پایه زیستفناوری و زیستپالایش؛ مدیریت و توسعه زنجیره تأمین و تولید گوشت قرمز؛ ارتقا کیفیت تولید بذر، سموم و کود؛ تولید مکملهای پایهای دام، طیور و آبزیان، محورهای پنجگانه این رویداد را تشکیل میدهند.
از ۲۰۰ شرکت دانشبنیان و فناور فعال در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی برای حضور در این رویداد دعوت شده است. همچنین در نمایشگاه جانبی این رویداد، دستاوردها و ظرفیتهای فناورانه حوزه کشاورزی و امنیت غذایی ۵۰ شرکت دانشبنیان و فناور، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیرد. ۱۲ واحد صنعتی و صنایع مختلف (به عنوان طرف تقاضا) و ۹ صندوق پژوهش و فناوری (به عنوان حامیان مالی) نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.
شایان نادری، دبیر رویداد امنیت غذایی و کشاورزی، در مراسمی که صبح امروز در باغ لارک برگزار شد گفت: پنج حوزه اصلی برای بحث و بررسی در این برنامه تعیین شده است. این تقسیمبندی به معنای نادیده گرفتن سایر نیازمندیها نیست، بلکه به عنوان نقطه آغاز در نظر گرفته شده است. محورهای اصلی این رویداد شامل توسعه زیرساختهای کشاورزی دقیق، تجهیزات و ماشین آلات، پالایش و زبست فناوری، خودکفایی در زنجیره تولید و تولید گوشت قرمز، افزایش کیفیت تولید بذر، سموم و کودها، و تولید مکملهای پایه دام و طیور هستند.
وی ادامه داد: «پیش از انقلاب اسلامی، با جمعیتی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر، تولیدات کشاورزی کشور تقریباً ۲۵ میلیون تن بود. اما پس از انقلاب و با جمعیتی بالغ بر ۸۶ میلیون نفر، تولیدات کشاورزی به سطحی رسیده است که حدود ۸۰ درصد امنیت غذایی کشور را میکند. این موفقیت در تلاشهای مستمر است و میتوان افق ۲۰ سالهها را ترسیم کرد که نه تنها به خودکفایی کشور کمک کند، بلکه امنیت منطقه را نیز تضمین میکند.»
دبیر رویداد امنیت غذایی و کشاورزی همچنین به ویژگیهای خاص این رویداد اشاره کرد و گفت: «این برنامه نقش حلقه واسط را ایفا میکند که شامل سه ضلع اصلی: پشتیبانی و پشتیبانی، صنایع و بازار، و شبکه نخبگانی حل مسئله است.»
وی افزود: «دانشمندان و شرکتهای اورژانسهای متعددی دارند، میتوانند مشکلاتی را حل کنند، اما اتصال برای اجرای این شکلها که کشور را بهطور کامل انجام میدهد. این رویداد به بهترین شکل ممکن نقشآفرینی را ایفا خواهد کرد.»
نادری با بیان این برنامه اظهار داشت: «در این رویداد، ۱۵۰ شرکت و نمایندگی از ۳۰۰ حوزه دانشبنیان حضور دارند و ۱۰ جلسه تخصصی به موضوعاتی از جمله غذای گوشت قرمز، بذر و سایر بخشهای پیشران اختصاص داده شده قرمز است.»
وی همچنین پیشبینی کرد که حدود ۱.۲ سرمایهگذاری در این رویداد خواهد بود و افزود: «برای اولین بار، ۳۹ هلدینگ و شرکت بزرگ حاکمیتی، کشاورزی، کشاورزی و صنایع غذایی در کنار فعالان بخش خصوصی در این برنامه مشارکت دارند.»
نادری اظهار کرد که این رویداد را میتوان برای همرسانی و همکاریهای عمیق تا گامهای بلندی در امنیت امنیت کشور برداشت کرد.