نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه‌شنبه، ۱۸ شهریور) در جریان بررسی لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات مواد این لایحه به شرح زیر جهت تأمین نظر شورا موافقت کردند:

«در ماده (۳) این لایحه آمده است: پس از عبارت «استان تهران» عبارت «و البرز» اضافه می‌شود.

 در تبصره ماده ۶ عبارت «به صورت سالانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» به عبارت «و پس از تأیید هیئت وزیران با درج در بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» اصلاح می‌شود.

 در تبصره (۳) ماده (۱۲) عبارت «حداکثر به مدت سه ماه» حذف و عبارت زیر به انتهای آن الحاق می‌شود:

 فراجا مکلف است سند رسمی مالکیت را مطابق ماده (۶) این قانون صادر نماید. در صورتی که متقاضی صلاحیت دریافت سند مالکیت را نداشته باشد، مطابق تبصره (۲) این ماده عمل خواهد شد.

 در ماده (۱۳) عبارت «که در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای امنیت کشور و در سطح ملی با اعلام شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

 تبصره- اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و در سطح ملی بر عهده شورای عالی امنیت ملی می‌باشد. در هر حال تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اعلام وضعیت امنیتی، برعهده شورای عالی امنیت ملی می‌باشد.

 در ماده (۱۴) عبارت «هر نوع جرم از جمله» حذف می‌شود.

 اصلاحات زیر در ماده (۱۷) اعمال می‌شود:

 ۱- بعد از عبارت «حسب مورد» عبارت «در صورت عدم وجود عذر موجه قانونی یا شرعی» اضافه می‌شود.

 ۲- عبارت زیر به انتهای فراز اول اضافه می‌شود:

 «در هر حال مالک یا بهره بردار یا کاربر موظف است پس از رفع عذر، مراتب فوق را گزارش نماید.»

 ۳- در فراز آخر، عبارت «بدون عذر موجه قانونی و شرعی» بعد از عبارت «عدم ارائه گزارش» اضافه و عبارت «حداکثر به مدت ۶ ماه» بعد از عبارت «مجوز بهره برداری» اضافه می‌شود.

 ۴- عبارت زیر به انتهای ماده اضافه می‌شود:

 در مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره برداری هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره برداری و حمل و نگهداری پهپاد ممنوع است»

