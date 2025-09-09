رئیس مدیریت انرژی شرکت پالایش نفت تهران از بهره‌برداری موفق نخستین شبکه سوخت داخلی پالایشگاهی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مدیریت انرژی شرکت پالایش نفت تهران از بهره‌برداری موفق نخستین شبکه سوخت داخلی پالایشگاهی کشور خبر داد و گفت: با توجه به سهم بالای سوخت در هزینه‌های عملیاتی، مدیریت مصرف انرژی همواره یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت بوده است. راه‌اندازی این شبکه گامی مهم در جهت پایش دقیق مصرف، بهینه‌سازی انرژی و حرکت به سمت پالایشگاه هوشمند و پایدار به شمار می‌رود.

محمد رضا مولوی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر توضیح داد: اداره مدیریت انرژی با همکاری اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابتدا داشبورد عملیات روزانه را برای رصد شاخص‌های کلان و واحدی طراحی و اجرا کرد. پس از آن و در ادامه این روند، برای نخستین بار در سطح صنعت پالایش نفت کشور، موفق شدیم شبکه داخلی سوخت را طراحی و پیاده‌سازی کنیم. این شبکه زیرساختی امن، سریع و مستقل برای تبادل داده‌های مرتبط با مصرف سوخت در بستر داخلی پالایشگاه ایجاد کرده است.

وی هدف اصلی این طرح را  امکان‌سنجی، بررسی همزمان سبد سوخت مصرفی و ایجاد ابزارهای تحلیلی برای مدیریت اقتصادی انرژی دانست و افزود: این شبکه قابلیت‌های کلیدی متعددی را فراهم می‌سازد؛ از جمله محاسبه شاخص مصرف سوخت هر واحد، موازنه ورودی و مصرف، تفکیک دقیق هزینه‌ها در سطح هر واحد عملیاتی، برآورد هزینه سوخت به ازای پالایش هر بشکه نفت خام، و همچنین امکان شبیه‌سازی تغییرات هزینه با تغییر ترکیب سوخت مصرفی.

به گفته رئیس مدیریت انرژی، پایش هوشمند جریان سوخت و انتخاب بهینه‌ترین سبد اقتصادی از دیگر مزایای این سامانه است.

مولوی در ادامه به ابعاد اجرایی این پروژه اشاره کرد و گفت: این طرح با بیش از ۱۰۵۶ نفر-ساعت کار تخصصی تیم‌های فنی، اجرایی و مدیریتی انجام شد. مراحل اجرایی شامل تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی شبکه، انتخاب نرم‌افزار مناسب، پیاده‌سازی زیرساخت ارتباطی و انجام تست‌های عملکردی بود. نتایج به‌دست‌آمده، شفافیت و دقت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را افزایش داده و بستری مطمئن برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری انرژی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت چنین پروژه‌هایی در شرایط ناترازی انرژی کشور خاطرنشان کرد: بهره‌برداری موفق این طرح علاوه بر کاهش اتلاف منابع، نشان‌دهنده ظرفیت بالای تخصص داخلی و هم‌افزایی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال انرژی است. امیدواریم این تجربه الگویی برای سایر پالایشگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر کشور باشد و زمینه‌ساز توسعه سامانه‌های مشابه در سطح ملی شود.

