مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پایان موفق احداث خط لوله انتقال گاز پالیزان - پسکوه - سوران - زابلی به طول ۱۵۴ کیلومتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پایان موفق احداث خط لوله انتقال گاز پالیزان - پسکوه - سوران - زابلی به طول ۱۵۴ کیلومتر خبر داد و گفت: این پروژه با هدف توسعه جنوب‌ شرق کشور به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان انجام و عملیات تزریق گاز در مسیر آن آغاز شد.

 بهنام میرزایی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: با تزریق گاز در این سه قطعه، مردم منطقه به سوختی پایدار، پاک و ایمن دست یافته‌اند؛ اقدامی که افزون بر حفاظت از محیط‌زیست، کاهش قاچاق سوخت را به همراه دارد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه، شهرهای سراوان، هیدوج و جالق از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند، افزود: احداث این خط لوله، شریان حیاتی توسعه پایدار در شرق کشور که نشانه‌ای روشن از عزم ملی برای عدالت در توزیع انرژی و شکوفایی مناطق مرزی ایران است، به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: اجرای عملیات تزریق گاز با استفاده از خطوط لوله‌ هفتم و یازدهم سراسری گاز و با همراهی همیشگی همکارانمان در شرکت انتقال گاز ایران میسر شد که از تلاش‌های آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

منبع: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

برچسب ها: گازرسانی ، قاچاق سوخت
خبرهای مرتبط
گازرسانی به نیروگاه ۱۸۰ مگاواتی آب نیروی مَکُران انجام شد
۶۵۰ پروژه گازرسانی در سیستان و بلوچستان آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است
بیش‌از ۹۰ درصد شهروندان زهک از شبکه گاز بهره‌مند شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضایعات خرما، گنجی سودآور که به زباله تبدیل می شود
پایان کار قاتل و شرور مسلح بعد از ۲ ماه در شهرستان سیب و سوران
برگزاری مراسم جشن ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در زابل
تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکل سوخت سرمایه‌گذاران در مهرستان
دستگیری قاتل فراری شهروند خاشی در نیمروز
آخرین اخبار
تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکل سوخت سرمایه‌گذاران در مهرستان
دستگیری قاتل فراری شهروند خاشی در نیمروز
برگزاری مراسم جشن ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در زابل
ضایعات خرما، گنجی سودآور که به زباله تبدیل می شود
پایان کار قاتل و شرور مسلح بعد از ۲ ماه در شهرستان سیب و سوران
سیستان و بلوچستان در محاصره خشکسالی؛ ۷۲ درصد کاهش بارندگی و صدرنشینی در بحران خشکسالی کشور
بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار پس از هفت سال کلنگ زنی تنها پنج درصد پیشرفت دارد
مرزهای سیستان و بلوچستان امن‌تر از گذشته است
خدمات رایگان دامپزشکی مهرستان در هفته وحدت
اعتمادافزایی، لازمه گسترش فعالیت تعاونی‌ها در سیستان و بلوچستان است
اجرای ۵۵ بازدید نظارتی از بنگاه‌های مشاور املاک زاهدان / اخطار پلمب برای ۲۰ واحد
صادرات ۲۴ میلیون دلاری تعاونی‌های سیستان و بلوچستان
تعاونی‌ها می‌توانند مانع شکل‌گیری رانت شوند
دست‌های پنهان قاچاق را قطع می‌کنیم/ مبارزه قاطعانه با ‌عناصر خودفروخته‌