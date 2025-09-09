مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حاشیه شهر‌ها و روستا‌های استان عامل مهم ایجاد برق‌های غیرمجاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان امروز در جمع خبرنگاران گفت: برق غیر مجاز پدیده‌ای مذموم بوده که ضربه زیادی در زمینه ناترازی برق استان وارد کرده است و به صورت مشهود و غیر مشهود در شهر‌های لرستان وجود دارد.

جمشیدی بیان کرد: ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها عامل مهم ایجاد برق‌های غیرمجاز است و طی برنامه ریزی‌هایی کنتور‌های برق برای این مناطق نصب خواهد شد.

وی افزود: خطرات برق غیرمجاز از جمله آتش سوزی‌ها و دستکاری در انشعابات غیرمجاز ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: انشعابات غیرمجاز برق شناسایی شده و با برخورد قضایی روبه رو خواهند شد بنابرین در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع بدهند.

جمشیدی اظهار کرد: خاموشی‌های برق به نصف رسیده‌اند و دو ساعته شده‌اند.

وی تاکید کرد: افزایش تعرفه‌های قبوض برق توسط شرکت انحام نشده و در تهران سالانه افزایش می‌یابند.

