باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان امروز در جمع خبرنگاران گفت: برق غیر مجاز پدیدهای مذموم بوده که ضربه زیادی در زمینه ناترازی برق استان وارد کرده است و به صورت مشهود و غیر مشهود در شهرهای لرستان وجود دارد.
جمشیدی بیان کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرها و روستاها عامل مهم ایجاد برقهای غیرمجاز است و طی برنامه ریزیهایی کنتورهای برق برای این مناطق نصب خواهد شد.
وی افزود: خطرات برق غیرمجاز از جمله آتش سوزیها و دستکاری در انشعابات غیرمجاز ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: انشعابات غیرمجاز برق شناسایی شده و با برخورد قضایی روبه رو خواهند شد بنابرین در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع بدهند.
جمشیدی اظهار کرد: خاموشیهای برق به نصف رسیدهاند و دو ساعته شدهاند.
وی تاکید کرد: افزایش تعرفههای قبوض برق توسط شرکت انحام نشده و در تهران سالانه افزایش مییابند.