تیم ملی فوتبال کشورمان در مصاف با ازبکستان در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران شامگاه دوشنبه (۱۷ شهریور) در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف تیم ملی ازبکستان رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت و شاگردان امیر قلعه‌نویی از رسیدن به جام قهرمانی بازماندند. این بازی که از نظر آماری و برتری عددی در دست ازبکستان بود، بار دیگر نقاط ضعف تیم ملی ایران را نمایان کرد.

یکی از نکات قابل توجه فینال، اخراج زودهنگام آریا یوسفی در دقیقه ۵ بود که باعث شد ایران تقریبا ۱۱۵ دقیقه با ۱۰ بازیکن به میدان برود. با وجود این، ضعف در استفاده از موقعیت‌ها و برخی تصمیمات بحث‌برانگیز قلعه‌نویی در زمین نشان داد که تیم ملی هنوز در کنترل جریان بازی دچار مشکل است.

آمار دیدار نیز ناکامی شاگردان قلعه‌نویی را به وضوح نشان می‌دهد؛ ایران تنها ۳۰ درصد مالکیت توپ داشت و امید گل آنها در جریان بازی و ضربات ایستگاهی به ترتیب ۰.۳۴ و ۰.۲۴ بود، در حالی که ازبکستان با ۷۰ درصد مالکیت توپ و امید گل ۳.۱۰ بار‌ها دروازه ایران را تهدید کرد.

این شکست فشار زیادی بر سرمربی تیم ملی وارد می‌کند و انتقادات از تاکتیک‌ها و انتخاب بازیکنان در ترکیب اصلی او به اوج خود رسیده است. ناکامی در مدیریت بازی با ۱۰ نفر و عدم تبدیل موقعیت‌ها به گل، باعث شد ایران در دیداری که شانس برد داشت، بازنده از زمین خارج شود.

در این دیدار، پیام نیازمند دروازه‌بان ایران با انجام ۵ سیو موفق، مانع از افزایش گل‌های خورده شد و رامین رضائیان با ثبت ۴ پاس کلیدی و محمد محبی با نمایش قابل قبول خود، جزو بهترین‌های ایران بودند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
نگین آمار ضعیف. بگین تر زدن به معنای واقعی کلمه تر زدن رفت. ریددددددن
۰
۰
پاسخ دادن
