اجلاسیه ملی جهاد مقدس امروز در فردوس با حضور مسئولین کشوری و استانی در حال برگزاری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -نصیری رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: در اجلاسیه ملی جهاد مقدس با گرامیداشت ۱۳ شهریور سالروز حضور جهادی رهبر معظم انقلاب در زلزله ۱۳۴۷ فردوس و ترویج فرهنگ کار جهادی، گفت: حرکت‌های جهادی باید به صورت عملی و مستمر در میدان انجام شود و اگر می‌خواهیم مشکلات کشور و استان مرتفع شود، تنها راه آن تلاش بی‌وقفه و کار جهادی است.

سردار زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور در اجلاسیه ملی"جهاد مقدس" در فردوس: بزرگترین طرح آبخیز تا جالیز کشور امروز در فردوس به بهره‌برداری می‌رسد.

حجت الاسلام شاکری امام جمعه فردوس در اجلاسیه ملی "جهاد مقدس" در فردوس: این همایش باشکوه برای چهارمین سال است که به همت مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود و اقدام جهادی رهبر معظم انقلاب پس از زلزله سال ۱۳۴۷ در فردوس، اکنون به الگویی مطرح در کشورهای مختلف تبدیل شده که نامش حرکت جهادی است.