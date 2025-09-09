اجلاسیه ملی جهاد مقدس امروز در فردوس با حضور مسئولین کشوری و استانی در حال برگزاری است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -نصیری رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: در اجلاسیه ملی جهاد مقدس با گرامیداشت ۱۳ شهریور سالروز حضور جهادی رهبر معظم انقلاب در زلزله ۱۳۴۷ فردوس و ترویج فرهنگ کار جهادی، گفت: حرکت‌های جهادی باید به صورت عملی و مستمر در میدان انجام شود و اگر می‌خواهیم مشکلات کشور و استان مرتفع شود، تنها راه آن تلاش بی‌وقفه و کار جهادی است.

سردار زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور در اجلاسیه ملی"جهاد مقدس" در فردوس: بزرگترین طرح آبخیز تا جالیز کشور امروز در فردوس به بهره‌برداری می‌رسد.

حجت الاسلام شاکری امام جمعه فردوس در اجلاسیه ملی "جهاد مقدس" در فردوس: این همایش باشکوه برای چهارمین سال است که به همت مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود و اقدام جهادی رهبر معظم انقلاب پس از زلزله سال ۱۳۴۷ در فردوس، اکنون به الگویی مطرح در کشورهای مختلف تبدیل شده که نامش حرکت جهادی است.

راه نجات کشور حرکت‌های جهادی است

راه نجات کشور حرکت‌های جهادی است

راه نجات کشور حرکت‌های جهادی است

برچسب ها: اجلاسیه ، جهاد مقدس ، جهادگر
خبرهای مرتبط
آغاز اجلاسیه‌های کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی
فعالیت ۴ هزار و ۵۰۰ کارگذار در مساجد خراسان جنوبی
۱۳ سیاست کلی برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی
اولین اجلاسیه شهدای رسانه در خراسان جنوبی برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهدای کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
آخرین اخبار
اهدای کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
از کسب رتبه بهزیستی در جشنواره شهید رجایی تا جزئیات طرح سلام