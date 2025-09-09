باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان، بررسی شاخصهای کیفی و فنی، روند برگزاری اردوها و آمادهسازی تیم ملی، چالشهای فراروی ورزشکاران و سایر مباحث مرتبط از محورهای موضوعی هیئت نظارت بر تیمهای ملی بود.
گفتنی است، تیم ملی شنا جوانان برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین واین ملی شنا بزرگسالان برای مسابقات کشورهای اسلامی ریاض و تیم ملی قایقرانی برای حضور دربازیهای آسیایی ناگویا ژاپن در اردوهای تیمهای ملی حضور دارند.
بررسی شاخصهای کیفی و فنی، روند برگزاری اردوها و آماده سازی تیم ملی، چالشهای فراروی ورزشکاران و سایر مباحث مرتبط از محورهای موضوعی هیئت نظارت بر تیمهای ملی بود.
گفتنی است، تیم ملی شنا جوانان برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین و تیم ملی قایقرانی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن در اردوهای تیمهای ملی حضور دارند.
هیئت نظارت بر تیمهای ملی در اجرای سیاستهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان و به منظور ارزیابی کیفی و فنی اردوهای تیمهای ملی و روند آمادهسازی ورزشکاران برای حضور موفقیت در مسابقات و بازیهای قارهای و بینالمللی فعالیت مینماید.