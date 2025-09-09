هیئت نظارت بر تیم‌های ملی با حضور محسن سمیع‌زاده معاون دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی، رضا طلایی رئیس گروه دفتر برنامه‌ریزی، بهنام عبودی و میلاد مسائلی، اعضای هیئت نظارت در محل اردوی تیم‌های ملی شنا و قایقرانی حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان، بررسی شاخص‌های کیفی و فنی، روند برگزاری اردو‌ها و آماده‌سازی تیم ملی، چالش‌های فراروی ورزشکاران و سایر مباحث مرتبط از محور‌های موضوعی هیئت نظارت بر تیم‌های ملی بود.

گفتنی است، تیم ملی شنا جوانان برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین واین ملی شنا بزرگسالان برای مسابقات کشور‌های اسلامی ریاض و تیم ملی قایقرانی برای حضور دربازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن در اردو‌های تیم‌های ملی حضور دارند.

بررسی شاخص‌های کیفی و فنی، روند برگزاری اردو‌ها و آماده سازی تیم ملی، چالش‌های فراروی ورزشکاران و سایر مباحث مرتبط از محور‌های موضوعی هیئت نظارت بر تیم‌های ملی بود.

گفتنی است، تیم ملی شنا جوانان برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین و تیم ملی قایقرانی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن در اردو‌های تیم‌های ملی حضور دارند.

هیئت نظارت بر تیم‌های ملی در اجرای سیاست‌های نظارتی وزارت ورزش و جوانان و به منظور ارزیابی کیفی و فنی اردو‌های تیم‌های ملی و روند آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور موفقیت در مسابقات و بازی‌های قاره‌ای و بین‌المللی فعالیت می‌نماید.

برچسب ها: تیم ملی شنا ، ورزش های آبی
خبرهای مرتبط
سرپرست کمیته غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد
برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی
محسن رضوانی: آمایش سرزمینی، نقشه راه توسعه پایدار ورزش ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
آخرین اخبار
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد
غیبت مدافع استقلال مقابل الوصل