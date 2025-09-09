باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مردم ترکمن مطیع ولایت فقیه هستند + فیلم

بخشی از صحبت های امام جمعه اهل سنت آق‌قلا در خصوص ولایت فقیه و رهبری را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آخوند عبدالرزاق رهبر، امام‌جمعه اهل‌سنت آق‌قلا گفت: وحدت یکی از اصول حیاتی امت اسلامی است. مردم ترکمن با وحدت و اتحاد در کنار برادران شیعه، مطیع کامل ولایت‌فقیه و رهبری هستند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دروغ میگن
