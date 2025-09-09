مردم ترکمن مطیع ولایت فقیه هستند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u062e\u0648\u0646\u062f \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u0632\u0627\u0642 \u0631\u0647\u0628\u0631\u060c \u0627\u0645\u0627\u0645\u200c\u062c\u0645\u0639\u0647 \u0627\u0647\u0644\u200c\u0633\u0646\u062a \u0622\u0642\u200c\u0642\u0644\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u0648\u062d\u062f\u062a \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0635\u0648\u0644 \u062d\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0645\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0639\u0647\u060c \u0645\u0637\u06cc\u0639 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0641\u0642\u06cc\u0647 \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n