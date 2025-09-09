باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان سریال «مندلورین»، پخش فصل اول سریال اکشن و درام «هانا» محصول ۲۰۱۹ از این هفته در شبکه فراتر آغاز می‌شود.

از این هفته و با پایان یافتن پخش سریال «مندلورین»، فصل اول سریال داستانی و مهیج «هانا» به کارگردانی «سارا آدینا اسمیت» جایگزین آن خواهد شد. این سریال محصول سال ۲۰۱۹، در ژانر اکشن و درام تولید شده و با کیفیت تصویری 4K-HDR به روی آنتن می‌رود.

پخش اصلی سریال «هانا» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه فراتر خواهد بود. همچنین این سریال در روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ و به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹:۰۰ و سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح بازپخش می‌شود.

«هانا» داستان دختری جوان را روایت می‌کند که در دل جنگل بزرگ شده و تحت آموزش‌های سخت و نظامی قرار گرفته است. او پس از فرار از نیروهای دولتی، تلاش می‌کند تا گذشته‌اش را کشف کرده و هویت واقعی خود را بیابد.