رئیس پلیس راه راهور فراجا، با هدف ارتقای ایمنی تردد، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با هدف ارتقای ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در محورهای پرتردد، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات محدودیت‌ها اعلام کرد:

۱. ممنوعیت تردد موتورسیکلت

از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۲ شهریور، تردد کلیه موتورسیکلت‌ها در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران-سمنان-مشهد و بالعکس به منظور کاهش خطرات و حوادث احتمالی ممنوع است.

۲. محدودیت‌ها در محور کرج-چالوس

 تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان ممنوع است.

 در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ شهریور)، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه از ساعت ۹ صبح مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت کامل اعمال خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۱ صبح تا نیمه شب همان روز، مسیر از پل زنگوله تا چالوس به صورت یکطرفه خواهد بود.

در روز جمعه ۲۱ شهریور، از ساعت ۱۳، تردد خودروها به سمت چالوس در آزادراه تهران-شمال محدود می‌شود و از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به تهران یکطرفه خواهد بود. 

در صورت کاهش حجم ترافیک، این محدودیت زودتر از موعد اعلام شده لغو می‌شود.

تردد خودروهای جنوب به شمال (از میدان امیرکبیر به سمت چالوس) از ساعت ۱۱ روزهای اعمال محدودیت ممنوع خواهد بود.

 تردد از جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی مجاز است.

۳. محدودیت‌ها در محور هراز

 تردد کلیه تریلرها از این محور همچنان ممنوع می‌باشد.

تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملین مواد سوختی و فسادپذیر، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب روزهای سه‌شنبه تا جمعه (۱۸ تا ۲۱ شهریور) ممنوع است.

 در صورت افزایش حجم ترافیک و طبق صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت‌های یکطرفه مقطعی از پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.

۴. محدودیت در محور فشم

محدودیت ترافیکی به صورت یکطرفه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روزهای چهارشنبه و جمعه (۱۸ و ۲۱ شهریور) در بازه انتهای محور (پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان) تا خروجی فشم اعمال می‌شود.

۵. محدودیت‌ها در محور قدیم رشت-قزوین

  تردد انواع تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فسادپذیر در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب و همچنین در روزهای چهارشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۱ شهریور) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و رانندگان عزیز تأکید کرد: رعایت این محدودیت‌ها به کاهش حوادث رانندگی، حفظ امنیت جاده‌ای و روان‌سازی ترافیک کمک شایانی خواهد نمود.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، جاده چالوس
خبرهای مرتبط
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
جاده چالوس دوطرفه شد
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
یکطرفه شدن دوباره جاده چالوس در پی افزایش بار ترافیکی
یکطرفه شدن جاده چالوس برای چهارمین روز متوالی
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از مسیر شمال به جنوب محور چالوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
بهتراست تردد را زوج و فرد کنید تا از حجم ترافیک کاسته شود جاده هراز یک طرفه جنوب به شمال در روز چهارشنبه و فیروز کوه یک طرفه از شمال به جنوب و روز بعد بر عکس عمل شود
۰
۰
پاسخ دادن
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
آخرین اخبار
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی
تأیید نرخ جدید کرایه سرویس مدارس پایتخت
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
ثبت ۵۱۰ حادثه کوهستان از خرداد تا کنون
توزیع روزانه ۶۰ تن گوشت در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار