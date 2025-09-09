کسب مقام نائب قهرمانی فرزند یکی از کارکنان شرکت آبفای شهرستان نیشابور استان خراسان نیشابور در مسابقات کاراته سوژه شهروندخرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مهدا فضلی» فرزند مریم موسوی از کارکنان شرکت آب وفاضلاب شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شین دن کیو کوشین کاراته استان کرمانشاه در رده نونهالان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد.
شهروندخبرنگار ما تصویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

کسب مقام

 

