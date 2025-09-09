بنیامین فرجی در جدیدترین رده بندی جهانی صعود ۷ پله‌ای داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جدیدترین رتبه بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز منتشر شد و نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی همچنان صدرنشین برترین پینگ پنگ بازان ایرانی در رتبه بندی، جایگاه ۸۲ را به خود اختصاص داده است.

بنیامین فرجی پس از حضور در جمع ۱۶ بازیکن برتر کانتندر آلماتی، ۷ پله صعود کرد و جایگاه ۱۳۳ جهان را به خود اختصاص داد.

نوید شمس با دو پله صعود به مکان ۱۶۰ دنیا ارتقا پیدا کرد و نیما عالمیان با سقوطی سه پله‌ای درجایگاه ۱۶۳ جای گرفت.

در بخش بانوان، ندا شهسواری با دو پله صعود در مکان ۲۲۹ قرار گرفت، شیما صفایی با صعودی دو پله‌ای در جایگاه ۲۸۳، مهشید اشتری با یک پله سقوط در جایگاه ۳۵۵ قرار گرفت و الینا رحیمی با یک پله ارتقا در مکان ۳۹۷ قرار گرفت.

در رده سنی زیر ۱۵ سال نیز فراز شکیبا و مبین امیری پس از کسب ۴۲۳ امتیاز از مسابقات کانتندر اسلوونی و کرواسی به ترتیب در مکان ۲۳ و ۲۴ دنیا در این رده سنی قرار گرفتند.

بنیامین فرجی نیز جایگاه چهارم رده سنی زیر ۱۷ ساله‌ها و جایگاه دوازدهم رده سنی زیر ۱۹ سال را در اختیار دارد.

Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۰۰:۳۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
خداحفظ کنه بچه های پراستعداد وپرانگیزه ایران عزیز بلا به دوربادازهمه ایرانیان
۰
۴
پاسخ دادن
